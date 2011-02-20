روزهای پرترافیک بانکی/ یارانه مرحله دوم قابل برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با واریز دومین مرحله یارانه های نقدی به حساب سرپرستان خانوار و همزمانی آن با روز آغازین ماه در ساعات اولیه صبح صفهای طولانی در مقابل خودپردازها و بانکها ایجاد شد.

یارانه نقدی مرحله دوم که مشابه مرحله اول 89 هزار تومان متعلق به دو ماه اسفند جاری و فروردین 90 برای هر فرد است، در روز 28 بهمن ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز؛ اما از امروز قابل برداشت شد.

همواره در روزهای پایانی و نخستین روزهای هر ماه بانکها و دستگاه‌های خودپرداز با تعدد مراجعه کنندگان برای کارهای بانکی و پولی مواجه می شوند که این امر که با واریز مرحله دوم یارانه نقدی همراه شده است منجر به تشدید مراجعه کنندگان به بانکها شده است.

روزهای پایانی هر سال هم مراجعات مردم و مشتریان به بانکها و دستگاه‌های خودپرداز افزایش می یابد و تمام این عوامل دست به دست هم داده اند تا امروز در ساعات اولیه صبح صفهای طولانی در مقابل بانکها و خودپردازهای بانکی ایجاد شود.

البته مسئولان بانکی نسبت به آمادگی نظام بانکی اطمینان داده اند و عنوان کرده اند که بانکهای چه از لحاظ سیستم داخلی و چه لحاظ دستگاههای خودپرداز آماده ارائه خدمات در این روزهای پرترافیک به مردم، مشتریان و مراجعه کنندگان بانکی هستند.

مهران شریفی میرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی به مهر اعلام کرده بود که بانکها برای پرداخت مرحله دوم یارانه نقدی به حسابهای بانکی مردم همزمان با ایام پایانی سال در آماده باش هستند.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در اسفندماه مرحله دوم واریز یارانه های نقدی انجام خواهد شد و این اقدام همزمان با افزایش مراجعات مردم به بانکها و خودپردازها است، در این زمینه چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟ گفته است: اگر در آن مقطع زمانی احساس کنیم که نیاز است که ظرفیت پول دهی به مردم افزایش یابد، قطعا این کار انجام خواهد شد.

در زمان قابل برداشت شدن یارانه مرحله اول هم صفهای طولانی در مقابل بانکها و خودپردازها تشکیل شده بود که البته بانکها با کمک بانک مرکزی با تدابیری که اتخاذ شده بود از جمله افزایش ساعت کار بانکها از انجام این امتحان موفق بیرون آمدند که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، همین رویه واقدامات در مرحله دوم هم انجام خواهد شد.