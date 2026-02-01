نوای قرآن در مصلی رامسر خاموش نشد؛ مردم پای کار، آشوبگران ناکام

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: گروه اندکی از خرابکاران مسلح قصد داشتند با آتش زدن مصلی و تخریب مراکز اداری، آرامش و امنیت شهر را بر هم بزنند، اما با حضور هوشمندانه نیروهای امنیتی و مشارکت فعال مردم، این نقشه ناکام ماند.

آنچه می‌توانست یک فاجعه فرهنگی و مذهبی برای شهر رامسر باشد، با همت مردم و دستگاه‌های امنیتی به فرصتی برای همبستگی و بازسازی تبدیل شد.

ساعت پنج بعدازظهر جمعه هجدهم دی‌ماه فراخوانی در فضای عمومی منتشر شد و افراد مختلف آرام‌آرام وارد شهر رامسر شدند. در ابتدا جمعیت عمدتاً شامل معترضان به مسائل اقتصادی و معیشتی بود، اما در میان آن‌ها عده‌ای اندک، مسلح و آشوبگر حضور داشتند. این گروه خرابکار با استفاده از بنزین و سلاح‌های گرم مسیر خود را به سمت مراکز اداری و مذهبی شهر آغاز کردند.

اولین مقصد آشوبگران کلانتری مرکزی رامسر بود. نیروهای سپاه و نیروی انتظامی اجازه ورود نداشتند و حکم تیر نداشتند، اما این گروه مسلح به ساختمان کلانتری حمله کردند، آتش‌سوزی ایجاد کردند و سلاح‌ها را به دست آوردند. پس از آن، گروه خرابکار به سمت دادگستری رفتند و ساختمان آن را به آتش کشیدند. مسیر بعدی آن‌ها فرمانداری بود و به تدریج اداراتی مانند فروشگاه افق کوروش، بنیاد مسکن، کمیته امداد، حوزه علمیه، مصلی و جهاد کشاورزی را تخریب کردند.

تعداد آشوبگران محدود بود، اما خشونت و مسلح بودن آن‌ها خسارات گسترده‌ای ایجاد کرد. حوزه علمیه رامسر تقریباً ۳۰ میلیارد تومان خسارت دید که ۲۴ میلیارد مربوط به ساختمان و ۶ میلیارد مربوط به تجهیزات آن بود. مصلی شهر نیز از پایه آسیب دید و نیازمند بازسازی کامل شد.

شب جمعه مردم از جریان آتش‌سوزی مطلع شدند و با وجود قطع شدن اینترنت و فضای مجازی، برای اقامه نماز جمعه در مسجد جامع گرد هم آمدند. حضور گسترده مردم باعث شد روز نوزدهم دی‌ماه برخلاف برخی دیگر از شهرها، رامسر شاهد آشوب نباشد.

آسیب‌های گسترده اغتشاشگران در رامسر؛ حوزه علمیه و مصلی هدف حمله مسلحانه قرار گرفت

حجت‌الاسلام محمود علیخانی، امام جمعه رامسر، جزئیات اغتشاشات اخیر در این شهر را تشریح کرد و با اشاره به ورود خرابکاران مسلح به ادارات و نهادهای دولتی، از خسارت‌های سنگین حوزه علمیه و مصلی خبر داد و هم‌زمان بر حضور گسترده مردم در نماز جمعه و بازگشت آرامش به شهر پس از ۱۹ دی تاکید کرد.

امام جمعه رامسر، در گفتگو با مهر جزئیات اغتشاشات اخیر را تشریح کرد و گفت: ساعت حدود ۵ بعدازظهر جمعه جمعی از معترضان در سطح شهر جمع شدند و به تدریج برخی افراد آشوبگر و خرابکار که مسلح بودند، به گروه آنها پیوستند. این افراد ابتدا وارد کلانتری مرکزی رامسر شدند و با استفاده از سلاح و آتش اقدام به خرابکاری کردند.

وی افزود: با توجه به دستور سپاه مبنی بر جلوگیری از ورود و نبود حکم تیر برای نیروهای نظامی، مقاومت در برابر این افراد مسلح با شرایط بسیار دشوار انجام شد. آشوبگران پس از ورود به کلانتری، سلاح‌ها را به دست گرفته و برخی افراد دیگر را نیز مسلح کردند و سپس به سمت دادگستری رفتند که آنجا را نیز تخریب و به آتش کشیدند. پس از آن به فرمانداری و دیگر ادارات در مسیر شامل فروشگاه افق کوروش، بنیاد مسکن، کمیته امداد، حوزه علمیه، ثبت مصلا و جهاد کشاورزی نیز خسارت وارد کردند.

امام جمعه رامسر با تاکید بر اینکه تعداد واقعی معترضین زیاد بود اما آشوبگران اندک و خرابکار و مسلح بودند، اظهار داشت: مسیر اغتشاشات محدود و تعداد خرابکاران کم بود اما شدت تخریب و خسارت قابل توجه بود. حوزه علمیه حدود ۳۰ میلیارد تومان آسیب دید که شامل ۲۴ میلیارد تومان ساختمان و ۶ میلیارد تجهیزات می‌شود و مصلی تقریباً از صفر باید بازسازی شود.

وی ادامه داد: با اطلاع مردم، نماز جمعه همان جمعه در مسجد جامع برگزار شد و حضور گسترده مردم سبب شد روز ۱۹ دی آرامش دوباره به شهر بازگردد. همچنین دستگیری‌های موفقی توسط نیروهای اطلاعاتی، انتظامی و سپاه صورت گرفت و بسیاری از لیدرهای اغتشاشات اعتراف کردند که اقدامات آنها مسلحانه و خرابکارانه بوده است.

حجت‌الاسلام علیخانی در پایان خاطرنشان کرد: مردم برای بازسازی مصلی و حوزه علمیه پای کار هستند و با حمایت خیرین، خانواده‌های شهدا و ستاد بازسازی عتبات عالیات، امید است این اماکن مذهبی شکیل‌تر از گذشته ساخته شوند. فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و تحصیلی حوزه علمیه و مساجد شهر نیز ادامه دارد و هیچ‌گونه تعطیلی در جریان نیست.