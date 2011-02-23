آقامیری: بسیاری از نگارگران جوان در این دوره شرکت نکردند

محمدباقر آقامیری، یکی از داوران سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به خبرنگار مهر گفت: در این دوره خیلی‌ها شرکت نکرده بودند که اتفاقا بیشتر آنها جوان‌ها بودند چون انگیزه و شوق حضور در جشنواره را نداشتند.

وی سپس به دلیل این ادعای خود اشاره کرد: در هفتمین دوسالانه نگارگری، وعده خرید آثار از سوی مرکز هنرهای تجسمی داده شده بود و چون تا به حال عملی نشده است، بسیاری از نگارگران جوان را دلسرد کرد و به همین دلیل آنها برای ارائه اثر در این جشنواره رغبتی نداشتند.

آقامیری در مورد وضعیت نگارگری ابراز کرد: هنرهای سنتی در کشور ما خیلی مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل نگارگران جوان از نظر مالی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. درحالیکه با خرید اثر در دوسالانه‌ها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها می‌توان آنها را برای ادامه این مسیر حمایت کرد. وقتی جشنواره‌ها و دوسالانه‌ها این حمایت‌ها را انجام نمی‌دهند اعتبار خود را نزد هنرمندان از دست می‌دهند.

این نگارگر پیشکسوت در مورد اعتبار یک نمایشگاه عنوان گرد: جشنواره‌ها و دوسالانه‌ها از طرق مختلف می‌توانند اعتبار کسب کنند مثل خرید اثر، چاپ کارها در یک کتاب و...اما زمانی که این کارها صورت نمی‌گیرد نمی‌توان انتظار داشت افراد انگیزه بالایی برای شرکت در جشنواره داشته باشند.

سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، پوستر، سفال و سرامیک، نگارگری، عکاسی و کاریکاتور، رشته هنر جدید، همایش علمی، گنجینه هنر انقلاب، نمایشگاه آثار استادان در موزه هنرهای معاصر تهران، مؤسسه فرهنگی هنری صبا، فرهنگسرای نیاوران، برج آزادی، 23 استان و شش کشور تا 13 اسفندماه ادامه دارد.