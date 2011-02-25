آثار علامه عسکری تاثیر شگرفی بر جهان اسلام داشت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدکاظم عسکری شامگاه پنج شنبه در اولین نشست هم اندیشی نهادهای همکار در برگزاری جشنواره علامه عسکری اضافه کرد: کتاب معالم المدرستین آن مرحوم در کشورهای عربی و اسلامی دارای چنان اثری بود که نامه‌های زیادی از اندیشمندان و علمای این کشور‌ها برای علامه ودرباره این اثر نوشته شد.



وی ابراز داشت: در برخی از این نامه‌ها که بعضی از آن‌ها توسط شخصیت‌های علمی و حتی مذهبی نوشته شده بود نویسندگان به گمراهی خود معترف شده بودند و نوشته بودند که ما عمری را در گمراهی به سر می‌بردیم.



عسکری اظهار داشت: بسیاری از آنان نوشتند که ما با مطالعه این اثر به حقانیت مذهب حقه جعفری پی بردیم و شیعه شدند البته به دلایل امنیتی از ما خواستند که اسامی آن‌ها را منتشر نکنیم.



فرزند علامه مرتضی عسکری با بیان اینکه معالم المدرستین و بقیه آثار علامه تاثیر زیاد و گسترده‌ای در جوامع اسلامی داشته است، تاکید کرد: از جمله وظایف موسساتی که به نحوی با این آثار مرتبط هستند این است که کتب و آثار علامه عسکری را به نحو احسن ترجمه، چاپ و منتشر کنند.



وی با اشاره به آثار قرآنی علامه عسکری اضافه کرد: علامه با نوشتن کتبی در این باره به خصوص کتاب القرآن الکریم و روایات المدرستین به مقابله با اندیشه عده‌ای پرداخت که تلاش می‌کنند شیعیان را معتقد به تحریف قرآن قلمداد کنند.



وی افزود: البته برخی کتب نوشته شده توسط خود ما شیعیان سبب شده است تا این دستاویز برای برخی افراد ایجاد شود وعالمان شیعه را قائل به تحریف قرآن به خصوص درباره آیات مربوط به ولایت کنند اما علامه با نوشتن آثاری چند روایات مکتب خلفا و مکتب اهل بیت (ع) در این باره را بررسی کرده و به این اتهامات باطل پاسخ داده است.



گفتنی است اولین هم اندیشی نهادهای همکار در برگزاری جشنواره دوسالانه علامه عسکری با حضور نهادهایی چون دانشکده علوم حدیث، دفتر تبلیغات اسلامی و... و با هدف تبیین روند برگزاری این جشنواره برگزار شد.



جشنواره علامه عسکری طی سال 1389 و 1390 با برپایی نشستهای متعدد، همایش‌های مختلف و در ‌‌نهایت یک همایش نهایی در سال آینده برگزار خواهد شد.