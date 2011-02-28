تحولات خاورمیانه و وحشت روسیه از تکرار رویدادهای مشابه

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی پولیتکوم در مطلب خود آورده است: حوادث تونس، مصر و لیبی ترس ها از تکرار این سناریو در روسیه را بیدار کرد. اخیراً مقامهای ارشد روسیه در این باره اظهار نظر کرده اند.
ولادیمیر پوتین در جریان سفر اخیر به بروکسل موضوع انقلابهای خاورمیانه را مطرح کرد. مقامات روسیه قبل از همه به موضوع تأثیر خارجی بر اوضاع کشورهای عربی توجه میکنند زیرا آنها در حقیقت نگران مداخله غرب در امور روسیه هستند. ولادیمیر پوتین طرفهای غربی را از تشویق روندهای دموکراتیک در کشورهای منطقه بر حذر داشت.
در ادامه آمده است : پوتین در جریان کنفرانس خبری مشترک با مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی، بی پرده گفت که نگران تحولات در خاورمیانه و انعکاس این حوادث در شمال قفقاز روسی است که این حوادث میتواند بر همه کشورهای اروپا اثر بگذارد.
ایگور سچین معاون نخست وزیر در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال نیز خواستار بررسی بیشتر فعالیتهای ریاست "گوگل" و اداره انرژی مردم مصر توسط آنها شد.
ایگور سچین معاون نخست وزیر در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال نیز خواستار بررسی بیشتر فعالیتهای ریاست "گوگل" و اداره انرژی مردم مصر توسط آنها شد.
پولیتیکوم در ادامه تحلیل خود آورده است: برای مقامات روسیه امر منطقی است که تحولات در آفریقا را به عنوان سوءاستفاده از انرژی ملت معرفی کنند. متهم کردن بیگانگان از شناسایی وجود مشکلات در داخل کشور راحت تر است. اگر رهبران روسیه برای مردم کشور دیگر حق فعالیتهای انقلابی را قائل شوند، باید قبول کنند که حرکات انقلابی در روسیه نیز میتواند در بعضی شرایط مشروع و موجه باشد. وقتی که قدرت دولتی ارتباط خود را با جامعه از دست میدهد و رسانههای گروهی تصویر متفاوت با واقعیت را منعکس میکنند، ترس بزرگی از عدم درک روندهای جاری در جامعه بروز میکند. جامعه به یک نوع جعبه سیاه تبدیل میشود که تحولات در داخل آن غیرقابل پیش بینی است و ارتباط با آن برقرار نمیشود.
همچنین در ادامه این مطلب به نظرسنجی مرکز "لوادا سنتر" اشاره شده که در آن 34 درصد جمعیت آماری معتقدند که سناریوی انقلابی در روسیه امکانپذیر است و 4 درصد مردم این سناریو را اجتنابناپذیر می دانند.
در پی ترس مقامات کرملین از تکرار انقلاب های عربی در این کشور به تازگی فعالیت "جنبش علیه مهاجرت غیر قانونی" به اتهام فعالیت افراطی به حال تعلیق درآمده که ردپی آن این جنبش فوراً مقامات روسیه را با حوادث به رسم مصر تهدید کرد.
میخائیل گورباچف آخرین رئیس جمهوری شوروی هم طی مصاحبه رادیویی گفت که اگر اوضاع فعلی ادامه یابد، امکان اجرای سناریوی مصری در روسیه افزایش شدیدی خواهد یافت.
نظر شما