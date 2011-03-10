اصفهان بزرگترین استان صنعتی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد مهدی اسماعیلی چهارشنبه شب در آئین افتتاح و بهرهبرداری از خط تولید جدید مجتمع صنایع غذایی خوشطعم اصفهان افزود: با توجه به شرایط موجود اصفهان هماکنون صنعتیترین استان کشور به شمار میرود.
وی توسعه صنعتی کشور در سالهای اخیر را قابل توجه دانست و ادامه داد: آثار و نشانههای این توسعه قابل مشاهده است چنانچه اکنون میزان ایجاد فرصتهای شغلی به نسبت سالهای گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.
اسماعیلی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: میزان فرصتهای شغلی ایجاد شده در استان اصفهان طی سال جاری، با کمکتمامی سرمایهگذاران به بیش از 100 هزار فرصت شغلی افزایش یافته که قابل توجه است.
ایجاد بستری امن برای فعالیتهای اقتصادی وظیفه اصلی حاکمیت است
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مدیریت استان اصفهان به دنبال ایجاد محیطی امن و ایمن برای حضور تمامی دلسوزان در عرصه اقتصادی کشور است افزود: حاکمیت وظیفه اصلی خود میداند تا تمامی شرایط امن را برای فعالیتهایی که توسعه کشور را به همراه دارد فراهم کند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه موفقیتهای استان اصفهان در عرصه صنعتی به آسانی به دست نیامده گفت: در راه توسعه بزرگ صنعتی اصفهان مشکلاتی وجود داشت که هر یک از این مشکلات میتوانست به تنهایی از انجام فعالیتهای گسترده اقتصادی جلوگیری کند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه اکنون نیز فعالیتهای قابل توجهی در حوزه صنعت در اصفهان در حال انجام است، خاطرنشان کرد: انتظار میرود تا در دورنمایی نزدیک، جهش بزرگ فعالیتهای اقتصادی اصفهان را مشاهده کنیم.
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