به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پنجم از تور بین المللی دوچرخه سواری جلاجاه مالزی امروز در مسیر 2/221 کیلومتری پکال به بنتانگ و با حضور 130 ورزشکار برگزار شد که در نهایت "ویدال کلین" از اسپانیا با زمان 5 صاعت و 13 دقیقه و 10 ثانیه به عنوان نخست این مرحله دست یافت.

مارکوس ایبگر رکابزن خارجی تیم پتروشیمی تبریز چهارم شد. بعد از این دوچرخه سوار، مهدی سهرابی سیزدهم، حسین عسگری چهاردهم، قادر میزبانی بیست و پنجم و بهنام خسروشاهی نود و پنجم و بوریس شپیلفسکی صد و هفتم شدند.

از رکابزنان تیم ولی عصر کرمان هم، سید معزالدین سیدرضایی در رده دوازدهم ایستاد. محمد زنگی آبادی چهل و سوم، امین اسلامپور شصت و سوم، سعید ناطقی هشتاد و یکم و حسین ناطقی نود وهفتم شدند. در بخش برترین رکابزن آسیایی حاضر در تور عنوان اول از آن ورزشکاری از ژاپن است. مهدی سهرابی در این بخش عنوان هشتم را دارد.

در بخش برترین رکابزن حاضر در تور هم عنوان نخست و پیراهن طلایی در مرحله چهارم از آن "ویدال کلین" از اسانیا می باشد. مهدی سهراربی در این بخش دوم است.

پیراهن امتیازی از آن "حریف صالح" از مالزی شده است. در بخش تیمی کلی هم پتروشیمی تبریز از ایران با زمان 57 ساعت و 24 دقیقه و 56 ثانیه در رده اول قرار دارد. تیم جایانت تایوان در نزدیک ترین فاصله ممکن به نماینده کشورمان و تنها با 4 ثانیه اختلاف در رده دوم ایستاده است. تیم ولی عصر کرمان دیگر نماینده کشورمان در این تور بین المللی با دو پله صعود در رده نوزدهم قرار گرفته است.

فردا و در آخرین مرحله از این تور بین المللی رکابزنان مسیر 1/175 کیلومتری باتاکاوس به دانشگاه اسلامی ساینس مالزی را طی خواهند کرد.