ائمه جمعه باید در رفع مشکلات فرهنگی مردم بیشتر تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آیت الله زین العابدین قربانی ظهر سه شنبه در آخرین نشست ائمه جمعه استان در سال جاری اظهار داشت: ائمه جمعه باید در تربیون نماز جمعه مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم را به مسئولان انتقال داده و خود نیز در رفع مسائل عقیدتی مردم استان تلاش بیشتری داشته باشند.

وی اعلام کرد: آن چیزی که در جامعه اسلامی اهمیت بیشتری دارد باید عقاید مردم را سالم نگهداشت و این در سایه آگاهی بخشی و بصیرت مردم میسر می شود.

امام جمعه رشت با اشاره به هجمه دشمنان و استفاده از تجهیزاتی چون ماهواره برای انحراف نسل جوان کشور گفت: مهمترین حربه دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی جنگ نرم است و ائمه جمعه در راس مبارزه با این جنگ قرار دارند.

وی امامان جمعه را چشم بینای انقلاب، رهبری و شهدا دانست و افزود: جلوی مظاهر فاسد در جامعه باید گرفته شود و مراقب رواج فرقه های ضاله در میان مردم به ویژه جوان نیز بود.

آیت الله قربانی در ادامه با اشاره به چهارشنبه آخر سال به همگان توصیه کرد: در این روز کارهای انجام شود با کرامت اسلامی در تضاد نباشد.

وی در ادامه از خدمات " روح الله قهرمانی چابک " استاندارسابق قدردانی و برای " مهدی سعادتی " استاندار جدید گیلان آرزوی موفقیت کرد.

استاندار گیلان نیز در این نشست ائمه جمعه را سکاندار دین و مجری پیاده کردن احکام الهی دانست و گفت: حضور ائمه جمعه در مراکز مختلف استان بهترین فرصت برای بیان مشکلات نظام است.

مهدی سعادتی افزود: مجموعه مدیریتی استان نیازمند راهنمایی، توصیه و دغدغه های ائمه جمعه است چرا که معتقدیم امامان جمعه نزدیکترین افراد به مردم هستند.

وی در ادامه به ارائه برنامه های خود برای توسعه همه جانبه استان اشاره کرد و اظهارداشت: توسعه کشاورزی، فرهنگی، اقصادی و گردشگری در تمامی ابعاد از برنامه های اصلی دولت در گیلان است.

استاندار گیلان پیگیری مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهوری به گیلان را راهگشای بسیاری از مشکلات استان دانست و پیش بینی کرد: با بهره برداری از این طرح ها تا دو سال آینده بیش از 90 هزار شغل در گیلان ایجاد شود.

وی همچنین از افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان خبرداد و یادآورشد: هم اکنون بهترین فضا برای حضور سرمایه گذاران به ویژه گیلانی های داخل و خارج از کشور در استان فراهم شده است.

در حال حاضر در 29 مرکز استان گیلان نماز جمعه برگزار می شود و هر هفته حدود 30 هزار نفر در نمازجمعه شرکت می کنند.