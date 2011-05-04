به گزارش خبرگزاری مهر، عباس غفاری کارگردان این اثر نمایشی در این باره گفت: این نمایش سال گذشته در فستیوال مونولوگ گروه تئاتر لیو به صحنه رفت و اتفاقا با استقبال قابل توجه علاقهمندان نیز مواجه شد. وی افزود: به دلیل ویژگیهای ارزشمندی که نمایشنامه آقای چرمشیر داشت تصمیم گرفتیم تا با تقاضای گروه اجرایی از مدیرکل هنرهای نمایشی "مردی که حرف میزند" را در تئاتر شهر نیز به صحنه ببریم.
غفاری با اشاره به علاقهمندی گروه اجرای نمایش برای حضور دانشجویان و مردم عادی جهت تماشای "مردی که حرف میزند" گفت: ویژگیهایی که در نوع نوشتار محمد چرمشیر وجود دارد میتواند اثر ارزشمندی برای دانشجویان در عرصه تئاتر باشد از اینرو تصمیم گرفتیم تا دانشجویان در روزهای اجرای این نمایش غیر از پنجشنبهها و جمعهها با تخفیف 50 درصدی بلیت نمایش را تهیه کنند.
کارگردان نمایش "مردی که حرف میزند" یادآور شد: نگاه ویژهای که محمد چرمشیر به این نمایشنامه دارد باعث شده که ساختار کلاسیک روایی این مونولوگ به هم ریخته شود و تبدیل به اثری شود که میتواند مورد توجه نیز قرار بگیرد.
وی در مورد بازیگر این اثر نمایشی هم گفت: افشین هاشمی بعد از دوری تقریبا سه سالهای که ازصحنه تئاتر داشت با وجود مشغله فراوانی که درسینما دارد به من لطف کرد و در این اثر نمایشی به عنوان بازیگر حضور پیدا کرد.
نمایش "مردی که حرف میزند" از 25 اردیبهشتماه ساعت 18 در کافه تریای سالنهای چهارسو و سایه میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود.
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