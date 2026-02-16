حجتالاسلام سید محمد سادات در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه فرا رسیدن بهار قرآن و ماه ضیافت الهی، مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت جمعی از هموطنان و حافظان امنیت برگزار میشود.
وی افزود: این آیین به منظور پاسداشت یاد شهدایی برگزار خواهد شد که بهگفته برگزارکنندگان، در حوادث اخیر و در مقابله با عناصر مسلح تروریستی به شهادت رسیدند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان زمان برگزاری این مراسم را چهارشنبه ۲۹ بهمنماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰ همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء اعلام کرد و گفت: محل برگزاری این برنامه مسجد مهدیه بزرگ سنندج واقع در بلوار شبلی است.
سادات ادامه داد: سخنران این مراسم حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی نماینده ولیفقیه در استان کردستان خواهد بود.
وی در پایان از عموم مردم مؤمن و انقلابی دعوت کرد با حضور در این آیین، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، با آرمانهای آنان تجدید میثاق کنند.
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