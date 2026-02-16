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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۴۱

حجت‌الاسلام سادات: مراسم چهلم شهدای «فتنه اخیر» در سنندج برگزار می‌شود

حجت‌الاسلام سادات: مراسم چهلم شهدای «فتنه اخیر» در سنندج برگزار می‌شود

سنندج ـ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان از برگزاری مراسم چهلم جمعی از شهدای حوادث اخیر در مسجد مهدیه سنندج خبر داد و گفت: این آیین همزمان با ایام ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سید محمد سادات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه فرا رسیدن بهار قرآن و ماه ضیافت الهی، مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت جمعی از هموطنان و حافظان امنیت برگزار می‌شود.

وی افزود: این آیین به منظور پاسداشت یاد شهدایی برگزار خواهد شد که به‌گفته برگزارکنندگان، در حوادث اخیر و در مقابله با عناصر مسلح تروریستی به شهادت رسیدند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان زمان برگزاری این مراسم را چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰ همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء اعلام کرد و گفت: محل برگزاری این برنامه مسجد مهدیه بزرگ سنندج واقع در بلوار شبلی است.

سادات ادامه داد: سخنران این مراسم حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان خواهد بود.

وی در پایان از عموم مردم مؤمن و انقلابی دعوت کرد با حضور در این آیین، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، با آرمان‌های آنان تجدید میثاق کنند.

کد مطلب 6750260

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