حجت‌الاسلام سید محمد سادات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه فرا رسیدن بهار قرآن و ماه ضیافت الهی، مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت جمعی از هموطنان و حافظان امنیت برگزار می‌شود.

وی افزود: این آیین به منظور پاسداشت یاد شهدایی برگزار خواهد شد که به‌گفته برگزارکنندگان، در حوادث اخیر و در مقابله با عناصر مسلح تروریستی به شهادت رسیدند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان زمان برگزاری این مراسم را چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰ همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء اعلام کرد و گفت: محل برگزاری این برنامه مسجد مهدیه بزرگ سنندج واقع در بلوار شبلی است.

سادات ادامه داد: سخنران این مراسم حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان خواهد بود.

وی در پایان از عموم مردم مؤمن و انقلابی دعوت کرد با حضور در این آیین، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، با آرمان‌های آنان تجدید میثاق کنند.