به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی زینی‌وند، رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به معابر پرحادثه پایتخت گفت: در حال حاضر بزرگراه آزادگان و بزرگراه امام علی (ع) به‌عنوان پرتصادف‌ترین معابر شهر تهران شناخته می‌شوند که متأسفانه درصد بالایی از تصادفات فوتی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با تشریح دلایل وقوع تصادفات در بزرگراه آزادگان افزود: ماهیت کمربندی این بزرگراه و حجم بالای تردد خودروهای سبک و سنگین در کنار مشکلاتی همچون نواقص راهی، ایرادات هندسی در ورودی و خروجی‌ها و کمبود پهلوگاه از عوامل اصلی بروز تصادفات در این محور است.

رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درباره وضعیت بزرگراه امام علی (ع) نیز اظهار کرد: شیب طولی این بزرگراه و سرعت بالای وسایل نقلیه و وقوع تصادفات در خط ویژه از چالش‌های اصلی این محور به شمار می‌رود. همچنین در برخی مقاطع به‌ویژه محدوده زیرگذر شهید محلاتی به سمت شهرداری منطقه ۲۰ که حالت برون‌شهری پیدا می‌کند به دلیل کاهش ترافیک و افزایش سرعت ناگهانی توسط رانندگان، آمار تصادفات افزایش می‌یابد.

سرهنگ زینی‌وند با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی مدیریت شهری گفت: در حوزه ایمن‌سازی معابر، شهرداری تهران اقدامات مناسبی را انجام داده و تلاش‌های خوبی صورت گرفته است؛ از جمله می‌توان به جایگزینی نیوجرسی به جای گاردریل در برخی بزرگراه‌ها اشاره کرد که نقش مؤثری در کاهش شدت تصادفات داشته است.