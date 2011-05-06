به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید حسن حسینیپناه با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت دخت نبی مکرم اسلام(ص) ایام فاطمیه(س) را فرصتی مناسب برای تبیین جایگاه حقیقی زن در اسلام و روشن ساختن ولایتپذیری حضرت زهرا(س) و مقام و منزلت آن بانوی بزرگ دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه قشر جوان جامعه به ویژه دختران با شبهههای فراوان و فعالیت تبلیغاتی گسترده دشمن مواجه هستند، نباید عرصه فرهنگی را برای ابلاغ پیام والای دین خالی کنیم.
مدیر تبلیغ حوزههای علمیه خواهران کشور بیان کرد: خواهران طلبه در این ایام مانند سایر ایام تبلیغی بنا به درخواست مراکز و اقشار مختلف در محافل گوناگون شرکت میکنند و نسبت به تبیین شخصیت این بانوی گرامی و همچنین معارف والای اسلامی اقدام میکنند.
استقرار بیش از 300 مدرسه علمیه خواهران در سراسر کشور
وی با اشاره به استقرار بیش از 300 مدرسه علمیه خواهران در سراسر کشور اضافه کرد: وجود این مدارس علمیه که بعضا در نقاط دوردست استقرار یافتهاند، موجب ایجاد کارکردهای فرهنگی، تبلیغی و فراآموزشی برای آنها شده است، بنابراین خواهران طلبه با استفاده از این فرصت در ایام فاطمیه(س) به فعالیتهای تبلیغی میپردازند.
حسینی پناه گفت: مدارس زیرمجموعه آموزش و پرورش، محافل خانگی، حسینیهها و ... به عنوان مراکزی هستند که در صورت درخواست از مدرسه علمیه میتوانند از توان تبلیغی خواهران طلبه بهرهمند شوند.
وی با اشاره به اینکه گزارشهای مربوط به اعزامهای تبلیغی خواهران طلبه هر شش ماه یک بار از سوی مدارس علمیه خواهران به معاونت فرهنگی تربیتی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران ارائه میشود، اضافه کرد: اعزامهای تبلیغی مدارس علمیه در مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی سال به ویژه ایام محرم و صفر انجام میگیرد.
حسینی پناه تأکید کرد:
ایام فاطمیه(س) فرصتی مناسب برای تبیین جایگاه حقیقی زن در اسلام
قم - خبرگزاری مهر: مدیر تبلیغ حوزههای علمیه خواهران کشور ایام فاطمیه را فرصتی مناسب برای تبیین جایگاه حقیقی زن در اسلام عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید حسن حسینیپناه با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت دخت نبی مکرم اسلام(ص) ایام فاطمیه(س) را فرصتی مناسب برای تبیین جایگاه حقیقی زن در اسلام و روشن ساختن ولایتپذیری حضرت زهرا(س) و مقام و منزلت آن بانوی بزرگ دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه قشر جوان جامعه به ویژه دختران با شبهههای فراوان و فعالیت تبلیغاتی گسترده دشمن مواجه هستند، نباید عرصه فرهنگی را برای ابلاغ پیام والای دین خالی کنیم.
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