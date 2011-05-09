تجلیل از هنرمندان نواحی احترام به موسیقی قومی است

جهانگیر نصری اشرفی دبیرهفتمین دوره جشنواره موسیقی نواحی ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف تجلیل از هنرمندان موسیقی نواحی به خبرنگار مهر، گفت : طبق روال چنین جشنواره هایی چند تن ازپیشکسوتان و استادان مورد تقدیر و نکوداشت قرار می گیرند و این مسئله یک سنت نهادینه شده و فرهنگی در همه جشنواره ها است و امسال هم از چهار هنرمند و خنیاگر پیشکسوت در عرصه موسیقی نواحی تقدیر خواهد شد و همچنین از یک نفر هم تجلیل می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا دو مبحث پژوهشی یکی با عنوان کارگاه پژوهشی و دیگری سخنرانی در جدول این جشنواره گنجانده شده است گفت : با توجه به گستردگی رپرتوارهای موسیقی اقوام و عشایر ایرانی و نیز حضور فرهنگ ها و همچنین وجود پاره فرهنگ ها، مذاهب و فرق نیاز به طرح دو گروه پژوهشی با سرفصل های کارگاه و سخنرانی از ابتدا بود در واقع باید بررسی های درست از موضوعات فنی ، ساختاری و پدیده های مادی و معنوی در کارگاه ها و سخنرانی ها گنجانده می شد.

دبیر هفتمین دوره جشنواره موسیقی نواحی در ادامه درپاسخ به این سئوال که چرا از برخی از گروه های مطرح در عرصه موسیقی نواحی برای حضور در این جشنواره دعوت به عمل نیامده است گفت : طرح و برنامه ریزی ستاد برگزاری جشنواره از ابتدا بر دعوت از گروه های ناشناخته و هنرمندانی که در هیچ جشنواره ای حضور نداشتند متمرکز بود بر همین اساس 60 درصد از افراد و گروه های موسیقی که در هفتمین دوره از جشنواره موسیقی نواحی دعوت شدند در هیچ جشنواره ای شرکت نکرده بودند در حالی که 4 نسل از شاگردان برخی از این اساتید در جشنواره های مختلف شرکت کرده بودند بی آنکه تا کنون نامی از استادان خود آورده باشند.

وی در پایان افزود : بسیاری از خبرنگاران و یا افراد از من می پرسند که چرا از گروه هایی مثل لیان و یا محمد درپور و بسیاری دیگر از صاحبان این حرفه دعوت نشده است و من هم با تکیه بر این اصل که آثار نباید تکراری باشد و همه باید امکان حضور داشته باشند پاسخ داده ام به عنوان مثال گروهی مثل گروه موسیقی لیان سال گذشته در جشنواره موسیقی فجر حضور داشت و غیر از این در جشنواره های مختلف داخلی و خارجی شرکت می کند بنابراین دیگرنیازی به حضور این گروه و یا گروه های مشابه در این جشنواره نبود.