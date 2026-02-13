https://mehrnews.com/x3bnxx ۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۵۷ کد مطلب 6748060 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۵۷ بسته خبری ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان به مهم ترین رخداد های خبری این استان می پردازیم. دریافت 9 MB کد مطلب 6748060 کپی شد مطالب مرتبط کسب ۲ مدال طلا توسط دختران شناگر سیستان و بلوچستان دامداری سیستان در آستانه نابودیست؛ ضرورت رسیدگی فوری ریلگذاری توسعه در حاشیه شرق چابهار؛از آسفالت معابر تا واگذاری زمین ها دولت سند اجرایی توسعه استان سیستان و بلوچستان را ابلاغ کرد برچسبها بسته خبری سیستان و بلوچستان زاهدان خبرگزاری مهر
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