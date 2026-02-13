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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۵۷

بسته خبری ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان

بسته خبری ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان

زاهدان - در بسته خبری ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ استان سیستان و بلوچستان به مهم ترین رخداد های خبری این استان می پردازیم.

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کد مطلب 6748060

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