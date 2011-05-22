علم قادر به تبیین چرایی هستی نیست/ ادعای هاوکینگ اشتباه است

دکتر جفری ریمان استاد فلسفه دانشگاه امریکن در مورد اظهارات اخیر استفن هاوکینگ فیزیکدان معاصر مبنی بر مرگ فلسفه و عدم پاسخ این حوزه به سؤالات جدید بشر و توان علم در پاسخ به چرایی هستی به خبرنگار مهر گفت: آنچه هاوکینگ می‌گوید اشتباه است. خیلی از فیلسوفها از علوم مدرن و جدید، درک و فهمی به روز دارند.

وی تصریح کرد: بسیاری از پرسشهایی که هاوکینگ مورد سؤال و پرسش قرار می‌دهد و مدعی است در زمان حال است که می‌توان به آنها با استفاده از علوم پاسخ گفت پرسشهای فلسفی هستند و نه علمی.

مؤلف کتاب "عدالت و فلسفه اخلاق معاصر" در ادامه تصریح کرد: علوم می‌توانند به ما بگویند از کجا آمده‌ایم ولی آنها در پاسخ به این سؤال که چرا ما وجود داریم قاصر هستند.

وی افزود: هر دانشمند علم که درصدد پاسخ به چرایی هستی باشد بیشتر کاری فلسفی انجام داده و نه کار و فعالیتی علمی. از اینرو دانشمند علم در بررسی این موضوع بیشتر به مانند فردی بی تجربه خواهد بود و نه متخصص و کاردان.

این استاد فلسفه در ادامه یادآور شد: هاوکینگ هم مانند سایر دانشمندان علوم در خصوص چرایی هستی و اینکه ما چرا وجود داریم نمی‌تواند پاسخی ارائه دهد. پاسخ به این پرسش برای بررسی و پاسخ به سایر پرسشهایی که او مورد بررسی قرار می‌دهد حائز اهمیت است.

مؤلف "در دفاع از فلسفه سیاسی" در پایان افزود: به عبارت دیگر او و دانشمندان علم بایستی تکلیف خود را با این پرسش فلسفی روشن کنند. آنها باید متوجه این موضوع باشند که پاسخ به این پرسش مستلزم مهارتی فلسفی است و نه علمی.

هاوکینگ در همایش زمان گوگل مدعی شد پرسشهای بنیادین درباره ماهیت و سرشت جهان بدون در نظر گرفتن داده‌های سخت افزاری قابل حل نبوده است. این داده‌ها از شتاب دهنده بزرگ ذرات و تحقیقات علوم فضایی به دست می‌آیند.