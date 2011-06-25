پیش بینی آینده زمین / تبعات دو درجه گرم شدن هوای کره زمین

دکتر محمد حسن گنجی پدر علم جغرافیا و اقلیم شناس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تغییرات اقلیم در دنیا افزود: طبق مطالعات انجام شده در طول 100 سال اخیر متوسط گرمای هوای کره زمین افزایش یافته است.

وی میزان این افزایش دما را دو درجه سانتیگراد ذکر کرد و اظهار داشت: روند گرم شدن زمین همچنان ادامه دارد که این امر دلایل گوناگونی دارد ولی مهمترین آن رها سازی آلاینده های ناشی از فعالیت های انسانی در هوا است.



وی به تبعات گرم شدن اقلیم اشاره کرد و ادامه داد: با ادامه این روند تا 50 سال آینده کلیه جریانات هوا تغییر خواهد کرد به این معنا که مناطق صحرایی جنگل می شود و جنگلها رو به تباهی می روند.



گنجی به بیان اثرات این تغییرات بر روی جانداران اشاره کرد و یادآور شد: تغییرات اقلیم بر روی اکوسیستم جانوران به ویژه جانوران کوچک اثرات سویی دارد به گونه ای که بسیاری از گونه های پروانه ها، حشرات و کرم ها به کلی از بین می روند.



استاد سابق دانشگاه تهران افزایش آبهای سطح زمین را از دیگر تبعات افزایش دو درجه ای گرمای زمین دانست و اضافه کرد: با افزایش گرمای کره زمین یخهای قطبی در حال ذوب شدن است که این روند موجب افزایش سطح آبها می شود.



وی با بیان اینکه تغییرات اقلیم در گذشته های دور وجود داشته است خاطر نشان کرد: کلیه کوه ها و دریاها محصول تغییرات اقلیم 100 تا 200 میلیون سال گذشته هستند.



گنجی در ادامه تاکید کرد: این تغییرات اقلیمی احتمالا می تواند آغاز تحولاتی در آینده باشد.