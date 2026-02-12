رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عبور امواج متناوب و کم دامنه تراز میانی جو در برخی ساعات امروز پنجشنبه تا فردا جمعه موجب افزایش ابر در استان مرکزی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی افزود: به علت جابه‌جایی توده‌های هوا، تداوم وزش باد شدید تا ابتدای هفته آینده پیش بینی می‌شود.

مرادی گفت: در ساعاتی از روز احتمال افزایش سرعت وزش باد به بیش از ۹۰ کیلومتر بر ساعت در برخی مناطق استان مرکزی وجود دارد.

وی بیان کرد: بر این اساس هشدار سطح زرد شماره ۴۸ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص مخاطرات ناشی از وزش باد شدید صادر شده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی گفت: هر چند بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش بینی، بارش‌های قابل ملاحظه‌ای در این استان پیش بینی نمی‌شود، اما احتمال رگبار پراکنده باران در برخی نواحی به ویژه در نواحی شمال و نوار غرب وجود دارد.

وی گفت: عبور یک موج ناپایدار بارشی در روز شنبه موجب افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید تا شدید خواهد شد و در برخی مناطق استان مرکزی نیز بارش باران و در ارتفاعات، بارش برف دور از انتظار نیست.