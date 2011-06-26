حمله خرس وحشی به دامداران ایلامی برای سومین بار

به گزارش خبرنگار مهر، خرس وحشی در منطقه کبیرکوه با حمله به دامدار دهلرانی وی را به شدت زخمی کرد.

عادل قاسمی عشایر ساکن در ارتفاعات کبیر کوه در پی کشته و ناپدید شدن 10 راس از گوسفندانش به جستجو پرداخته که ناگهان با حمله خرس وحشی مواجه می شود.

به گفته وی پس از نیم ساعت جدال خونین، خرس وحشی از خوردن دامدار منصرف شده و وی را رها می کند.

مرادی مسئول بخش جراحی مردان بیمارستان امام خمینی شهر ایلام جراحات وارده به این دامدار را از نوع شکستگی در ناحیه دست، جراحات عمیق در کشاله ران و ناحیه شکمی و آسیب جدی در اثر کنده شدن لب پایین وی اعلام کرد.

بنابر اعلام همراهان این دامدار این سومین حمله خرسهای وحشی به عشایر ساکن در ارتفاعات کبیرکوه در شهر میمه است.

به گفته آنان 40 راس از دام های سبک این منطقه نیز از ابتدای امسال در اثر حمله خرس تلف شده اند.

دامداران این منطقه علت حضور خرس ها در ارتفاعات پایین تر را خشکسالی و نبود آب در آن مناطق اعلام کرده و گفتند: خرس ها برای استفاده از آبشخور دام ها به مناطق دامنه کبیر کوه آمده و علاوه بر حمله به دام ها ترس از آسیب رساندن به کودکان نیز باعث وحشت خانواده ها شده است.

در دامنه ارتفاعات کبیرکوه شهر میمه بیش از 70 خانوار عشایر با 10 هزار راس دام زندگی می کنند ارتفاعات کبیرکوه از مناطق حفاظت شده استان ایلام است که گونه های خرس قهوه ای ، گفتار و گرگ در آن زیست می کنند.

روز گذشته نیز یک خرس وحشی در شهرستان ملکشاهی به یک دامدار حمله و وی را به شدت زخمی کرد.