به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای حقوقدان استان لرستان با حضور جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم، در سالن همایشهای ایثار برگزار شد.
شهدا عدالت را در میدان جهاد معنا کردند
در حاشیه این مراسم، حجتالاسلام سعید شهواری با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و ایثارگران اظهار داشت: شهدا با ایمان راسخ، بصیرت عمیق و عمل به تکلیف الهی، عدالت را نه در گفتار بلکه در میدان جهاد و فداکاری به تصویر کشیدند.
وی افزود: شهدا تجسم عینی ارزشهایی بودند که امروز دستگاه قضایی در مسیر تحقق آنها، از جمله عدالتمحوری، حقطلبی و مقابله با ظلم، گام برمیدارد.
دفاع مقدس؛ مدرسه انسانسازی و ایمان
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به دوران دفاع مقدس عنوان کرد: دفاع مقدس، مدرسهای بزرگ برای انسانسازی، ایمان و ایستادگی بود و ملت ایران در آن مقطع تاریخی نشان داد که عدالت، شجاعت و ایمان میتواند در برابر ظلم و تجاوز بایستد و زمینهساز شکلگیری تمدنی نوین بر پایه ارزشهای الهی شود.
نقش ماندگار شهدای حقوقدان در پاسداری از عدالت
رئیس شورای قضایی استان لرستان با اشاره به جایگاه شهدای حقوقدان خاطرنشان کرد: شهدای حقوقدان با قلم و عمل خود از مرزهای عدالت پاسداری کردند و نشان دادند که قضاوت صرفاً یک شغل اداری نیست، بلکه رسالتی الهی در مسیر احقاق حق و مقابله با باطل است.
تداوم راه شهدا در دستگاه قضایی
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با تأکید بر مسئولیت سنگین فعالان دستگاه قضایی گفت: تداوم راه شهدا در دستگاه قضایی، یعنی پایبندی به پاکدستی، تعهد، انصاف و خدمت صادقانه به مردم. هر یک از ما اگر در مسیر عدالت گام برداریم، وارث حقیقی راه شهدا خواهیم بود.
شهدا الهامبخش نسل امروز هستند
وی در پایان تصریح کرد: شهدا سرمشق جاودانه عدالت و آزادگیاند و جاودانگی آنان در نیت الهی و عمل خالصانهشان نهفته است. بر همه ما واجب است با عمل صالح، رعایت انصاف و تلاش مستمر برای تحقق عدالت اجتماعی، ادامهدهنده این مسیر نورانی باشیم.
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