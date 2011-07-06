خبرگزاری"مهر" و "اینترفکس" روسیه قرارداد همکاری منعقد کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مسکو، "رضا مقدسی" مدیرعامل خبرگزاری مهر و "میکائیل کمیسار" مدیرعامل و رئیس هیئات مدیره سرویس اطلاعاتی "اینترفکس" روسیه در مراسمی که با حضور سعید آدینه لو وابسته مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو و سید حسین طباطبایی معاون رایزنی فرهنگی کشورمان برگزار شد با هدف گسترش تعاملات خبری، فنی، آموزشی ، پژوهشی، و اقتصادی- بازرگانی قرارداد همکاری منعقد کردند.

بر اساس این قرارداد، طرفین به همکاری در تبادل خبر و تعامل در زمینه تقویت نیروی انسانی، تکنولوژیکی و آموزش‌های خبری با یکدیگر متعهد شدند.

سرویس اطلاعاتی "اینترفکس"، خبرگزاری غیر دولتی است. این خبرگزاری در سال 1989 تاسیس شد و بخشی از گروه خدمات اطلاعاتی روسیه است که از 30 شرکت آژانس اطلاعاتی ملی و منطقه ای تشکیل شده است. دفتر مرکزی اینترفکس در مسکو است و با هزار خبرنگار و 70 دفتر در سراسر دنیا به تولید روزانه سه هزار خبر در زمینه های انرژی، نفنت، بانک، علمی، پزشکی، و کشاورزی می پردازد. محوریت اخبار تولیدی آن مربوط به آسیا و اروپا است.

خبرگزاری 8 ساله مهر نیز با بیش از 17 خبرگزاری معتبر جهان از جمله "کیودو" ژاپن، "شینهوا" از چین، "یونهاپ" از کره جنوبی، "برناما" از مالزی، "آنتارا" از اندونزی، "جیهان" از ترکیه، "سانا" از سوریه، "ترند" از آذربایجان، "مونتسامه" از مغولستان، "آوا" ازا فغانستان، "ای پی پی" از پاکستان، "پیرولی" از گرجستان و ... یادداشت تفاهم و قرارداد همکاری امضا کرده است.

خبرگزاری مهر در سیزدهمین نشست مجمع عمومی سازمان خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه که سال 2007 به میزبانی آنتارا در جاکارتا اندونزی برگزار شد به اوآنا پیوست و توانست در همین مدت کوتاه نقشی فعال در آن سازمان ایفا کند.

از سال 2007 تا کنون مهر با 11 خبرگزاری از 43 خبرگزاری عضو اوآنا قرارداد همکاری و یادداشت تفاهم امضاء کرده و بر این اساس به تبادل متقابل گزارش های تصویری و خبری با طرفین قراردادها می پردازد. این خبرگزاری سال 2009 میزبان نشستهای فنی-اجرایی اوآنا در تهران بوده و در المپیک رسانه های پکن و اجلاس سئول حضوری فعال، موثر و پررنگ داشته است. در اجلاس استانبول نیز در حرکتی ابتکاری سازمان پنجاه ساله اوآنا را پرچم دار کرد و به همراه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) در صدر تولیدکنندگان خبری-تصویری کشورهای آسیا و اقیانوسیه قرار گرفت.

با افتتاح بخش زبان روسی خود در سال 2011، چند زبانه ترین خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گشت و به انتشار گزارش های خبری و تصویری به هفت زبان زنده دنیا پرداخت.

خبرگزاری مهر در اجلاس هفته گذشته اولانباتور نیز موفق به تصویب یکی از دو طرح پرچم پیشنهادی خود شد و با طرح پیشنهاد ایجاد مرکز آموزش اوآنا و اعلام آمادگی مبنی بر میزبانی این دوره ها، میزبانی اولین و دومین دوره تخصصی آموزشی این مرکز را طی دو سال آینده از آن خود کرد.