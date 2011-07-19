کوتاهی در ارائه الگوهای عملی حجاب به کودکان و نوجوانان

معصومه محمودیان درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که الگوسازی در زمینه حجاب و عفاف نیازمند تربیت مربیان و شیوه‌های آموزشی ویژه متناسب با فرهنگ‌های بومی مناطق مختلف کشور است گفت: اگر بخواهیم الگویی را برای کودک و نوجوان به عنوان حجاب معرفی کنیم، چادر در کشور ما نمونه عملی آن است.

وی با تاکید براین که در ترویج حجاب و عفاف الگوهای عملی بسیار تاثیرگذار است،گفت: آموزش و پرورش نقش کلیدی درارائه این الگوی عملی دارد اما متاسفانه بعضی از مربیان دارای پوشش درستی نیستند و برخوردشان با مسئله حجاب، برخورد درستی نیست.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: نسبت به وظیفه‌ای که در ارائه الگوهای عملی داشته ایم، سستی کرده‌ایم و در عمل آنچه محقق نشده ایجاد الگوهای عملی صحیح برای کودک و نوجوان در رابطه با حجاب بوده است.

وی تاکید کرد: روش انتقال مفاهیم باید تغییر کند و برنامه‌های معلمان و مدرسانی که تازه استخدام می شوند باید همسو با این هدف تعریف شود.