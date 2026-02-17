مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: انجام فریضه روزهداری منافاتی با اهدای خون ندارد و افراد روزهدار در صورت برخورداری از شرایط جسمی مناسب میتوانند برای اهدای خون مراجعه کنند، اما رعایت نکات تغذیهای و مصرف کافی مایعات در فاصله افطار تا سحر ضروری است.
مدیرکل سازمان انتقال خون استان کرمانشاه افزود: توصیه میشود روزهداران برای پیشگیری از بروز ضعف یا افت فشار، زمانهایی مانند ساعات ابتدایی صبح پس از صرف سحری یا دقایق نزدیک به افطار را برای اهدای خون انتخاب کنند، زیرا تجربه سالهای گذشته نشان داده این بازههای زمانی ایمنی بیشتری برای مراجعهکنندگان به همراه دارد.
وی با اشاره به نحوه فعالیت مراکز انتقال خون در ایام ماه رمضان تصریح کرد: مراکز انتقال خون استان در این ماه همهروزه از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ شب فعال هستند و در روزهای تعطیل نیز از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ پذیرش اهداکنندگان را انجام میدهند تا شرایط مناسبی برای حضور روزهداران فراهم شود.
میرزاده درباره شرایط عمومی اهداکنندگان بیان کرد: افرادی که احساس بیحالی، ضعف یا هرگونه ناپایداری جسمی دارند، بهتر است در همان روز برای اهدای خون مراجعه نکنند و پیش از حضور در مرکز، خواب کافی و تغذیه مناسب داشته باشند تا فرآیند اهدا بدون مشکل انجام شود.
نیاز به تقویت ذخایر خونی در آستانه نوروز
وی با اشاره به وضعیت ذخایر خونی استان عنوان کرد: در حال حاضر کمبودی در تأمین خون مورد نیاز بیماران وجود ندارد، اما با توجه به تقارن ماه رمضان با روزهای پایانی سال و نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروز، افزایش ذخایر خونی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیرکل سازمان انتقال خون استان کرمانشاه اذعان کرد: از مردم استان درخواست میشود در صورت دارا بودن شرایط لازم، در روزهای باقیمانده سال به مراکز انتقال خون مراجعه کنند تا ضمن کمک به بیماران نیازمند، ذخایر خونی استان برای ایام تعطیل و نوروز در سطح مطلوب حفظ شود.
وی درباره وضعیت گروههای خونی نیز اظهار داشت: در حال حاضر از نظر گروههای خونی مختلف شرایط قابل قبول است، اما تداوم اهدای خون بهویژه از سوی اهداکنندگان مستمر اهمیت زیادی دارد، بهخصوص برای تأمین فرآورده حیاتی پلاکت که مدت نگهداری آن تنها سه روز است.
میرزاده خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت زمان نگهداری برخی فرآوردههای خونی و نیاز فوری بیماران خاص به این محصولات، هرگونه وقفه در روند اهدای خون میتواند مشکلات جدی ایجاد کند و استمرار مشارکت مردمی، ضامن امنیت خون در استان خواهد بود.
وی ضمن قدردانی از همراهی همیشگی مردم کرمانشاه تأکید کرد: اهداکنندگان خون همواره یکی از ارکان اصلی پایداری نظام سلامت بودهاند و امروز نیز نقش آنان در تأمین خون مورد نیاز بیماران حیاتی است.
مدیرکل سازمان انتقال خون استان کرمانشاه در پایان گفت: خون تنها فرآوردهای است که جایگزین مصنوعی ندارد و تأمین آن صرفاً از طریق اهدای داوطلبانه امکانپذیر است و وجود ذخایر کافی میتواند در لحظات حساس، جان بیماران بسیاری را نجات دهد.
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