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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

برنامه‌های مهدیه تهران به مناسبت ماه رمضان اعلام شد

برنامه‌های مهدیه تهران به مناسبت ماه رمضان اعلام شد

مهدیه تهران در ماه پرخیر و برکت رمضان، با برنامه‌های معنوی خود میزبان عاشقانی است که با دستهایی مملو از عطر رمضان خود را به سرچشمه‌های معرفت الهی نزدیک می‌کنند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری نماز جماعت و احکام به همراه ادعیه و مناجات از جمله برنامه های پیش بینی شده مهدیه تهران برای ماه مبارک رمضان است .

برنامه های این ماه از ساعت 20:45 دقیقه آغاز می شود . قرائت ادعیه و مناجات توسط حاج مهدی سماواتی از دیگر برنامه های این ماه خواهد بود .

سخنران دهه اول حجت الاسلام حاج سید حسین مؤمنی، سخنران دهه دوم حجت الاسلام حاج شیخ علی ثمری، سخنران دهه سوم حجت الاسلام سید حمید میرباقری هستند .

شب های جمعه قرائت دعای کمیل، صبح های جمعه قرائت دعای ندبه، شبهای قدر قرائت دعای جوشن کبیر و مراسم احیا از برنامه های مهدیه تهران است .

قرائت دعای جوشن کبیر در شب 19 رمضان توسط حاج محمد رضا عاصی و مراسم احیا توسط حجت الاسلام حاج سید حسین مؤمنی است .

قرائت دعای جوشن کبیر در شب 21 رمضان نیز توسط حاج رضا طاهری و مراسم احیا توسط حجت الاسلام حاج سید مهدی حائری انجام می شود .

قرائت دعای جوشن کبیر در شب 23 رمضان توسط حاج رضا نبوی و مراسم احیا توسط حجت الاسلام حاج سید حمید میرباقری خواهد بود.

کد مطلب 1367727

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