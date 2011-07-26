به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری نماز جماعت و احکام به همراه ادعیه و مناجات از جمله برنامه های پیش بینی شده مهدیه تهران برای ماه مبارک رمضان است .

برنامه های این ماه از ساعت 20:45 دقیقه آغاز می شود . قرائت ادعیه و مناجات توسط حاج مهدی سماواتی از دیگر برنامه های این ماه خواهد بود .

سخنران دهه اول حجت الاسلام حاج سید حسین مؤمنی، سخنران دهه دوم حجت الاسلام حاج شیخ علی ثمری، سخنران دهه سوم حجت الاسلام سید حمید میرباقری هستند .

شب های جمعه قرائت دعای کمیل، صبح های جمعه قرائت دعای ندبه، شبهای قدر قرائت دعای جوشن کبیر و مراسم احیا از برنامه های مهدیه تهران است .

قرائت دعای جوشن کبیر در شب 19 رمضان توسط حاج محمد رضا عاصی و مراسم احیا توسط حجت الاسلام حاج سید حسین مؤمنی است .

قرائت دعای جوشن کبیر در شب 21 رمضان نیز توسط حاج رضا طاهری و مراسم احیا توسط حجت الاسلام حاج سید مهدی حائری انجام می شود .

قرائت دعای جوشن کبیر در شب 23 رمضان توسط حاج رضا نبوی و مراسم احیا توسط حجت الاسلام حاج سید حمید میرباقری خواهد بود.