ویژه برنامه های ورزشی رمضان در گرگان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سازمان به همراه هئیت های ورزشی شهرستان گرگان از اقشار مختلف شهروندان برای تماشای مسابقات ورزشی در بخش بانوان و آقایان در ماه مبارک رمضان دعوت به عمل آورده است.

این رقابتها در رشته های والیبال، مینی بستکبال، بسکتبال جوانان، بسکتبال نوجوانان، اسکیت، فوتسال، کونگ فو برای بانوان برگزار می شود.

سالن آزادی، خانه بسکتبال، سادلن شاداب، سالن حجاب و هلال احمر محل برگزاری رقابتهای ورزشی ویژه بانوان در گرگان اعلام شد.

این رقابتها که از 12 مرداماه شروع شد و ساعت شرروع این رقابت ها 20 و 30 دقیقه است.

مسابقات ورزشی مردان نیز شامل والیبال، بسکتبال، فوتبال گل کوچک و فوتسال است که در خانه بسکتبال، روباز پارک شهر و امام خمینی (ره) برگزار می شود.

ساعت شروع مسابقات ورزشی ویژه مردان 21 و 30 دقیقه است.

مسابقات شهروندی نیز که به صورت هفتگی توسط واحد ورزش این سازمان برگزار می شود در تاریخ 21 مردادماه و 4 شهریور ماه ساعت 21 در محل ایستگاه روباز ورزشی ناهار خوران برپا خواهد شد.