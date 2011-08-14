کتاب آموزشی "طبلک" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب آموزشی "طبلا" از جمله آثار مکتوب موسیقایی است که از جنبه های مختلف می توان از آن استفاده کرد در واقع این کتاب خودآموزی برای کودکان دبستانی با حداقل دانش موسیقی است و همچنین برای کودکانی که می خواهند به کمک اعضای خانواده خود که آشنا به الفبای موسیقی هستند ریتم های موسیقی را بیاموزند مورد استفاده قرار می گیرد و یا برای کودکانی که در کلاس های آموزش موسیقی شرکت می کنند به کار می رود .

در بخش نخست این کتاب ساخت طبلک به زبان کودکان آموزش داده شده است و پس از آن کشف قسمت های مختلف این ساز را با عنوان کشف طبلک به کودکان یادآوری کرده است ، بخش دیگر از این کتاب به نحوه انگشت گذاری بر روی این ساز اختصاص دارد و با عنوان من، طبلک و انگشتانم منعکس شده است و در ادامه اجرای قطعات مختلف با این ساز مطرح شده است و نخستین قطعه باران نام دارد و در ادامه قطعات "صدای قدم ها"،" تم، بک ، چپ"،"ریاضی با طبلک"،"سفر با طبلک"، "ریتم بندری" ، "ریتم کردی" با ساز طبلک آموزش داده شده است و بخش پایانی این کتاب به طبلک نوازی " پی تی کو" اختصاص دارد.

سودابه سالم نگارنده کتاب طبلک در توضیح در مقدمه این کتاب با عنوان "موسیقی نقشی انکارناپذیر در زندگی انسان به ویژه کودکان دارد " توضیحاتی در خصوص کارکرد این کتاب چنین گفته است : شب و روز، دم و بازدم،گفت و شنود،رفت و آمد و تیک و تاک ساعت ، همه و همه نشانگر نظم جهان هستی هستند. نخستین دس دسی، قدم ها و آواها و کلماتم و ....دارای همان نظم و وزنی است که موسیقی کودکیم را شکل می داد. همان نظمی که بعدها در هجاهای شعر شاعران و پرده های موسیقی موسیقیدانان سرزمینم جاری و روان است.

فکر ساخت وسیله ای برای آموزش ریتم های موسیقی همواره ذهنم را به خود مشغول داشته بود. وسیله که ساخت آن را برای کودکان سرزمین مان ساده یا خرید آن ارزان باشد و صدادهی آن برای ملودی های موسیقی نواحی گوناگون کشورمان مناسب باشد . سرانجام وسیله ای به نام طبلک با گلدان سفالی و پوست بز یا شتر و چسب چوب ساخته شد. این وسیله در پروژه موسیقی درمانی بم و مجتمع موسیقی شهید ترکمانی و برخی از مراکز آموزشی دیگر استفاده شد و نواختن با آن برای کودکان بسیار لذت بخش بود.

شیوه آموزش کتاب براساس آهنگ و وزن کلمات ، همان آهنگ متل های شیرینی است که از گذشته تا کنون میان کودکان و مادران رواج داشته است.