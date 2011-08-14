به گزارش خبرگزاری مهر، یوسفعلی میرشکاک با بیان این که از برگزاری جشنواره‌های ادبی حوزه هنری استقبال می‌کند، گفت: امیدوارم این گونه جشنواره‌ها بتوانند استعداد‌های جوان را کشف کنند و آنها را پرورش بدهند.

این شاعر، تعلیم و تربیت نوقلمان و استعدادهای جوان را در جشنواره‌های ادبی مهم دانست و گفت: پرورش استعدادهای جوان را مهم‌تر از نفس برگزاری جشنواره‌ها می‌دانم، چرا که هر قدر بتوانیم جوانان مستعد تربیت کنیم تولید را بیشتر کرده‌ایم.

میرشکاک با تاکید بر این که حوزه هنری در جذب استعدادهای ادبی موفق بوده است، گفت: حوزه هنری همواره به نحوی جشنواره‌هایش را برگزار کرده که استعدادهای جوان، خود را نشان داده اند و امیدوارم این جلودار بودن همیشه ادامه پیدا کند.

وی درباره جشنواره‌های ادبی مربوط به انقلاب اسلامی حوزه هنری گفت: انقلاب ما دینی است. بنابراین هر اندازه هنر دینی تجلی بیشتری داشته باشد، دستاوردهای ادبی انقلاب اسلامی بیشتری می‌شود و هر اندازه سیاست بر دیانت غلبه کند، دستاورد‌های ما کمتر می شود.

میرشکاک گفت: به نسبت دین ودیانت نمی‌توان گفت که موفقیت زیادی داشته‌ایم؛ چرا که هیچ وقت نمی‌توان راه دین را طی کرده دانست.

این شاعر با بیان اینکه جوانان در تمام عرصه‌ها صاحب استعدادند، گفت: با توجه به اینکه انقلاب ما دینی است و دین چیزی نیست که بگوییم جوانان ندیده‌اند و نمی‌توانند از آن بنویسند، نیازی نیست که کسی حتما در اتفاقات انقلاب اسلامی حضور داشته تا بتواند درباره آن بنویسد.

جشنواره‌های «داستان انقلاب» و «شعر و داستان جوان انقلاب» هرساله از سوی مرکز آفرینش‌های ادبی و مرکز محافل و جشنواره‌های حوزه هنری برگزار می‌شود.