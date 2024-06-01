به گزارش خبرنگار مهر، پس از حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان در رفح که یادآور حمله به اردوگاه آوارگان و کشتار صبرا و شتیلا است، موج رسانه‌ای وسیعی در محکومیت این جنایت صهیونیست‌ها و حمایت از فلسطین به راه افتاد. در این راستا، پویش «همه نگاه‌ها به رفح است» به راه افتاد که تصاویری خلق شده توسط هوش مصنوعی از اردوگاه رفح و عکسی از نتانیاهو غرق در خون طی چندین ساعت اولیه این جنایت وایرال شد که تاکنون بیش از ۵۰ میلیون مخاطب آنها را بازنشر کردند. در این مورد، سهم قابل توجهی از این بازنشرها توسط هنرمندان صورت گرفت.

اثر سیدمسعود شجاعی طباطبایی برای رفح

این حمله رژیم غاصب صهیونیست به رفح، قلب ملت ایران و جهان را به درد آورد و برخی هنرمندان طراح ایرانی و خارجی نیز دست به قلم شدند و آثاری را خلق کردند.

اثر کارلوس لتوف کاریکاتوریست برزیلی

در این میان سیدمسعود شجاعی طباطبایی که همیشه در امر واکنش سریع از پیشتازان است، دست به قلم شد و پس از او، محمدحسین نیرومند نیز به صورت دیجیتال آثاری را خلق کرد.

۲ اثر محمدحسین نیرومند برای رفح

در این میان هنرمندان عرب زبان همچون محمود عباس و وفا بیسونی و کاریکاتوریست‌های برزیلی همچون کارلوس لتوف، لوییز کارلوس فرناندز و کارلوس آموریم نیز آثاری را با موضوعات ضد صهیونیستی و داغ رفح منتشر کردند.

آثار هنرمندان عرب؛ وفا بیسونی و محمود عباس

این هنرمندان در طرح‌هایشان، داغ رفح را با اشک و شیون‌های مادران فلسطینی تصویر کرده‌اند.

اثر لوییز کارلوس فرناندز برزیلی

کاریکاتوریست‌های آمریکای لاتین به ویژه برزیلی و کوبایی در عرصه مقاومت بسیار فعال هستند. لوییز کارلوس فرناندز یکی از هنرمندان کارتونیستی بود که آبان ماه سال گذشته برای حضور در نمایشگاه کاریکاتور و کارتون «آمریکای لاتین» به ایران آمد، حالا برای رفح و جنایت صهونیست‌ها، کارتونی طراحی کرده است؛ در این کارتون، نتانیاهو سوار بر تانکی است که روی جنازه‌های مردم فلسطین حرکت می‌کند.

اثر کارلوس آموریم از برزیل

کارلوس آموریم نیز در طرح کارتونی خود که عنوانش «واقعیت مجازی» است، سازمان ملل را زیر سوال برده است و این سازمان را در فکر صلح نشان می‌دهد، در صورتی که پشت پنجره‌ها، رژیم کودک‌کش در حال جنایت است!

تصویرسازی جمال رحمتی از داغ رفح

هنرمندان عرب زبان در طرح‌هایشان بیشتر از المان مادر بهره گرفتند و در طرح زیر هنرمند، مادری را نشان می‌دهد که نشانه‌ای از وطن است و کودکی را به نمایندگی از کودکان فلسطینی شهید در آغوش گرفته است.

اثر محمد سباعنه

هنرمندان به ویژه هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی همیشه بیش از بقیه، متأثر از مسائل روز دنیا هستند. جنایاتی که رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی در فلسطین انجام می‌دهد، از جمله اتفاقات متأثر کننده جهانی است که برخلاف سکوت سیاستمداران خارجی، هنرمندان به ویژه هنرمندان کاریکاتوریست و کارتونیست نتوانستند نسبت به این جنایات بی‌تفاوت باشند و واکنش‌های خود را در قالب طرح‌هایشان منتشر کرده و می‌کنند.