مصطفی زیبایی‌نژاد مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت‌های ویژه در حوزه صنایع خلاق و اقتصاد فرهنگ گفت: در این حوزه فعالیت‌های مختلفی را طراحی کرده‌ایم که می توان به فعالیت‌های ویژه در موضوع نوشت افزار و حمایت از نمایشگاه نوشت افزار اشاره کرد. در این دوره به نسبت دوره‌های گذشته حمایت ویژه‌تری را از نمایشگاه نوشت افزار انجام دادیم. البته این حمایت‌ها شامل دیگر حوزه های صنایع خلاق از جمله بازی هم شد.

وی افزود: از سال گذشته ساخت بازی در حوزه سبک زندگی ایرانی - اسلامی را آغاز کردیم و در آینده‌ای نزدیک این بازی در اختیار گیمرها قرار خواهد گرفت. پیش بینی مان این است که برای ایام فراغت و در تابستان به مرحله عرضه برسد. این بازی یک بازی موبایلی است و اطلاعات بیشتر آن به هنگام رونمایی منتشر می‌شود.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران گفت: این بازی یک کار ویژه ای به شمار می رود و برای ساخت آن از ظرفیت یکی از گروه های حرفه ای صنعت گیم استفاده کرده ایم. علاوه بر این در حال تولید چند بازی رومیزی هستیم. یعنی این اتفاق به غیر از تولید بازی‌های الکترونیکی در سازمان ورزش رقم می‌خورد.

وی ادامه داد: جشنواره بازی‌های الکترونیکی در سال گذشته و با حضور ۶۰۰ گیمر در برج میلاد برگزار شد. همچنین مشابه آن جشنواره با عنوان جام بازی‌های الکترونیکی شهر من و کافه بازی، جزئی از مجموعه برنامه‌های‌مان بود که درماه مبارک رمضان سال گذشته تحت عنوان شهر رمضان توسط معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تدارک دیده شده و شهرداری منطقه ۶ تهران نیز به رسم میزبانی و به‌منظور برگزاری هرچه با شور و نشاط این نوع برنامه‌ها تلاش کرد.

زیبایی نژاد گفت: در جام بازی‌های الکترونیکی بوستان لاله علاوه برکیفیت، استاندارد به مضامین و فرهنگ ایرانی_ اسلامی به شکل ویژه توجه شد و در کنار آن تنوع و فراوانی بازی‌ها، ایجاد فضایی امن و آرام برای یک رقابت دوستانه و صمیمانه باعث شد تا شهروندان علاقه‌مند و همچنین گیمرهای مدعی از سراسر تهران بیایند و درکنار بهره‌گیری از لحظه‌های ناب ماه مبارک رمضان، اوقات پرهیجان و پر نشاطی را کنار هم تجربه کردند.



وی افزود: بازی موبایلی که در حال تولید هستیم و بزودی عرضه خواهد شد، به صورت آفلاین و آنلاین است. این بازی می تواند برای گیمرها بسیار جذاب باشد. ساخت این بازی تمام شده است و همه تلاش‌مان را خواهیم کرد تا این بازی برای ایام فراغت مخاطبان و به ویژه در ایام تابستان عرضه شود.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران گفت: ساخت انیمیشن یکی دیگر از فعالیت های مان به شمار می رود. انیمیشن «رویا شهر» را سال پیش در جشنواره فیلم فجر داشتیم و قرار است در مهرماه آن را به اکران برسانیم. در ادامه از ظرفیت های کاراکتری این انیمیشن در صنایع خلاق بهره مند شویم. همچنین تولید چند انیمیشن دیگر را در دستور کار داریم.