به گزارش خبرنگار مهر، با ادامه عملیات مرمت باغ‌موزه چهلستون اصفهان، در چوبی این باغ برای انجام عملیات مرمت از این باغ موزه جدا و به کارگاه منتقل خواهد شد.

هم‌اکنون و به صورت موقت یک در فلزی جایگزین این در چوبی شده تا پس از انجام عملیات مرمتی بار دیگر در محل اصلی خود نصب شود.

بر اساس اعلام اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، عملیات مرمتی که روی این در چوبی صورت می‌گیرد شامل رنگ‌برداری و پاک‌سازی تمام قطعات چوبی و فلزی، استحکام بخشی قطعات فرسوده و شکسته شده، تعویض قطعات پوسیده و جداسازی اتصالات فلزی الحاقی و غیر ضروری خواهد بود.

استحکام بخشی کلاف در و چهارچوب به روش کلاف‌کشی فلزی و اتصلات چوبی و فلزی مناسب، اصلاح عملکرد در با استفاده از نصب چرخ‌های مناسب در بخش زیرین آن و ضد عفونی کردن تمامی قطعات به منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی بیولوژیک از دیگر بخش‌های مرمتی این در به شمار می‌رود.

در ورودی باغ موزه چهلستون هم‌اکنون در خیابان سپاه اصفهان واقع شده است که از سال‌های پیش تاکنون و به دلیل کاهش آسیب به در، رفت و آمد از آن به صورت محدود صورت می‌گرفت.

باغ موزه چهلستون از بناهای تاریخی استان اصفهان محسوب می‌شود که بالغ بر 67 هزار متر مربع مساحت دارد. احداث این باغ در دوره شاه عباس یکم آغاز شد و در وسط آن عمارتی ساخته شده بود.

در سلطنت شاه عباس دوم، ساختمان تکمیل شد و در ساختمان موجود مرکزی، تغییرات کلی داده شده و تالار آینه، تالار ۱۸ ستون، دو اتاق بزرگ شمالی و جنوبی تالار آینه، ایوان‌های طرفین سالن پادشاهی و حوض بزرگ مقابل تالار با تمام تزیینات نقاشی و آئینه کاری و کاشی کاری دیوارها و سقف‌ها افزوده شده‌است.