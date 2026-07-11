درختان ۴۰۰ ساله چهلستون اصفهان تحت حفاظت ویژه قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کرمزاده اظهار کرد: حفاظت از درختان ۴۰۰ ساله باغ جهانی چهلستون بهعنوان بخشی از هویت تاریخی این مجموعه، با اجرای طرحهای پایش، مراقبت تخصصی و اقدامات پیشگیرانه دنبال میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: با توجه به اهمیت تاریخی و جهانی باغموزه چهلستون اصفهان و قرار گرفتن این مجموعه در میان باغهای ایرانی ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو، حفاظت از عناصر طبیعی این باغ بهویژه درختان کهنسال آن، به یکی از اولویتهای مهم مدیریت پایگاه جهانی چهلستون تبدیلشده است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه درختان تاریخی چهلستون، افزود: باغ ایرانی تنها مجموعهای از بنا و معماری نیست، بلکه پیوند میان آب، گیاه، فضای سبز، هندسه باغ و معماری، مفهوم کامل باغ ایرانی را شکل میدهد و در چهلستون، درختان کهنسال بخشی از اصالت تاریخی این اثر جهانی محسوب میشوند.
به گفته کرمزاده صیانت از درختان چند صدساله چهلستون نیازمند برنامهریزی بلندمدت، مراقبت تخصصی و پیشگیری از آسیبهای احتمالی است و به همین منظور پایش وضعیت سلامت درختان، شناسایی شاخههای خشک و آسیبپذیر، بررسی شرایط زیستی گیاهان و اقدامات اصلاحی در دستور کار مجموعه قرارگرفته است.
وی بابیان اینکه گرمای شدید، کاهش رطوبت، خشکی برخی سرشاخهها و افزایش احتمال بروز حوادث طبیعی ازجمله تهدیدهای فصل تابستان برای باغهای تاریخی محسوب میشود، تصریح کرد: مدیریت پایگاه جهانی چهلستون با همکاری کارشناسان فضای سبز و نیروهای حفاظتی، اقدامات پیشگیرانه را برای کاهش ریسکهای احتمالی و افزایش ضریب ایمنی این مجموعه تاریخی دنبال میکند.
درختان چهلستون علاوه بر ارزش طبیعی، بخشی از منظر تاریخی این باغ صفوی هستند و هرگونه برنامه حفاظتی باید بهگونهای اجرا شود که ضمن تأمین ایمنی مجموعه، کمترین مداخله در ساختار طبیعی و تاریخی باغ ایجاد شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: پس از رخداد اخیر آتشسوزی محدود در بخشی از فضای سبز مجموعه که با حضور سریع نیروهای یگان حفاظت و کارکنان پایگاه جهانی چهلستون مهار شد، ضرورت تقویت برنامههای مراقبتی از فضای سبز و عناصر طبیعی باغ بیش از گذشته موردتوجه قرار گرفت.
کرمزاده خوشبختانه این حادثه هیچ آسیبی به عمارت چهلستون، تزئینات ارزشمند معماری، آثار تاریخی و درختان شاخص مجموعه وارد نکرد، اما بهعنوان یک هشدار محیطی، اهمیت افزایش مراقبتهای پیشگیرانه در باغهای تاریخی را یادآوری کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی با اشاره به برنامههای توسعهای برای ارتقای حفاظت از درختان ارزشمند چهلستون گفت: پیشبینی راهکارهای حفاظتی برای درختان کهنسال، تقویت تجهیزات ایمنی، افزایش نظارتهای محیطی و استفاده از ظرفیت کارشناسان تخصصی ازجمله برنامههایی است که برای حفاظت پایدار از این میراث طبیعی دنبال خواهد شد.
به گفته وی، چهلستون تنها یک عمارت تاریخی نیست بلکه نمونهای برجسته از تعامل معماری و طبیعت در فرهنگ ایرانی است و حفاظت از این مجموعه جهانی مستلزم توجه همزمان به بنای تاریخی، نقاشیها، تزئینات، آب، فضای سبز و درختان ارزشمند آن است.
کرم زاده افزود: باغ جهانی چهلستون بهعنوان یکی از نمونههای شاخص باغ ایرانی، روایتگر دانش و هنر ایرانی در طراحی منظر است و حفاظت از آن، مسئولیتی فراتر از نگهداری یک اثر تاریخی داشته و به معنای صیانت از بخشی از هویت فرهنگی ایران است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به اینکه چهلستون در قلب بافت تاریخی اصفهان قرارگرفته است، تأکید کرد: موقعیت ویژه این مجموعه و حضور مستمر گردشگران داخلی و خارجی، ضرورت توجه مضاعف به مدیریت ایمنی، حفاظت محیطی و نگهداری اصولی از عناصر طبیعی آن را افزایش داده است.
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