حجت‌الاسلام مصطفی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آخرین جمعه ماه رمضان استان همدان نیز همپای سایر نقاط جهان اسلام شاهد برگزاری باشکوه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس خواهد بود.

حجت‌الاسلام رمضانی افزود: در بیش از 60 نقطه از شهرها، بخش‌ها و روستاهای استان مردم روزه‌دار در حمایت از مردم مظلوم فلسطین راهپیمایی خواهند کرد.

وی اظهار داشت: 9 ستاد شهرستانی عهده دار برگزاری مراسم در 70 شهر بخش و روستای استان همدان خواهند بود.

رئیس ستاد برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس استان همدان با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور پرشور در مراسم راهپیمایی، اضافه کرد: مراسم راهپیمایی در شهر همدان از ساعت 11 صبح و در مسیر میدان امام (ره)، خیابان شریعتی، چهارراه شریعتی، میدان شریعتی، خیابان پاسداران و حسینیه امام (ره) برگزار خواهد شد.

وی گفت: تاکنون بیش از 60 تشکل مردم نهاد، هیئت مذهبی، سازمان و حزب برای حضور منسجم در راهپیمایی روز جهانی قدس در استان همدان اعلام آمادگی کرده‌اند.

رئیس ستاد برگزاری مراسم روز جهانی قدس استان همدان افزود: مردم فلسطین در روز قدس تماشاگر راهپیمایی مسلمانان هستند، چرا که این راهپیمایی به آنها قوت و نیرو می‌دهد و آنها را در برابر دشمن توانمند می‌کند.

وی گفت: تجلی نمایش قدرت ملی با برگزاری راهپیمایی باعث ضعف دشمن می‌شود.

رمضانی افزود: در پایان راهپیمایی مفاد قطعنامه سراسری به تایید حاضران خواهد رسید.