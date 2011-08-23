کلاه گشاد سکه های تقلبی/ مالباختگان میلیونی تمامی ندارند!

به گزارش خبرنگار مهر، روایت سکه های تقلبی، روایت امروز و دیروز و یکسال و چند سال اخیر نیست. روایتی است از انبوه پرونده هایی که در دادگستری و نیروی انتظامی شهرستانهای ازنا و الیگودرز در استان لرستان روی همدیگر می آید تا همچنان سکه های تقلبی در صدر موارد کلاهبرداری در این دو شهرستان قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان معتقد است که باید پیرامون فعالیت افرادی که در زمینه سکه های تقلبی در دو شهرستان ازنا و الیگودرز فعالیت می کنند بیشتر اطلاع رسانی صورت گیرد تا مردم نسبت به این امر آگاه تر شوند.

حسن شریعت نژاد با تاکید بر اینکه برخوردهای قضایی گسترده و ویژه ای با کلاهبرداران در این زمینه صورت گرفته و می گیرد، تصریح کرد: با این اوصاف آنچه می تواند در راستای حل این مشکل موثر باشد ضرورت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی است.

وی با اشاره به حضور افرادی از استانهای مختلف کشور برای خریداری سکه های تقلبی، یادآور شد: ریشه کنی این معضل در گرو هوشیاری مردم است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ازنا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به برخی موارد کلاهبرداری سکه های تقلبی در این شهرستان در طول ماههای اخیر اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در هفته جاری شخصی با در دست داشتن نیابت قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فریدون شهر به ماموران آگاهی این شهرستان مراجعه و یک فقره کلاهرداری سکه های تقلبی را گزارش کرده است.

سرهنگ غلامعلی جودکی به اظهارات فرد مالباخته اشاره کرد و گفت: وی در اظهارات خود مدعی شد که در شهرستان فریدونشهر مبلغ 38 میلیون تومان از طریق فروش سکه های تقلبی از او کلاهبرداری شده است.

وی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن موضوع پس از هماهنگی با مقام قضایی، گفت: پس از پیگیری سریع نیروی انتظامی ماموران یکی از کلاهبرداران را دستگیر و از وی تعداد یک هزار قطعه سکه تقلبی کشف و ضبط کردند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ازنا یادآور شد: متهم پس از مواجهه حضوری با شاکی پرونده مورد شناسایی مالباخته قرار گرفت و متهم به جرم خود اعتراف و به همراه پرونده تحویل دادسرای ازنا شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان لرستان نیز در این رابطه از دستگیری یک فروشنده سکه های تقلبی با کشف تعداد 900 قطعه سکه در شهرستان ازنا طی ماه جاری خبر داد و اظهار داشت: ماموران آگاهی شهرستان ازنا در پی خبر واصله مبنی بر اینکه دو نفر در مسیر جاده ازنا - دورود قصد کلاهبرداری از طریق فروش سکه های تقلبی را دارند، بلافاصله به محل اعزام شدند.

سرهنگ غلام عباس غلامزاده تصریح کرد: ماموران در محل، دو نفر را مشاهده کرده و سریعا جهت دستگیری آنان اقدام کردند که به محض رویت ماموران به سمت کوههای اطراف متواری و پس از تعقیب و گریز فراوان، یکی از آنان دستگیر شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان لرستان ادامه داد: در بازرسی از متهم یادشده تعداد 900 قطعه سکه و یک عدد مجسمه تقلبی کشف و ضبط شد.

سرهنگ غلامزاده افزود: با انتقال متهم به یگان انتظامی تحقیقات از وی آغاز و متهم به جرم خود معترف شد.

وی یادآور شد: در پی دستگیری فرد کلاهبردار، شخصی به ماموران پلیس مراجعه و عنوان کرد که در حدود 20 روز پیش توسط شخصی ناشناس مبلغ 30 میلیون تومان از من کلاهبرداری شده که این فرد پس از مواجه شدن با متهم مورد شناسایی قرار گرفت که متهم به جرم خود اعتراف کرد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان لرستان افزود: فرد کلاهبردار پس از تکمیل پرونده، تحویل دادسرای ازنا شد و تلاش برای دستگیری همدست وی ادامه دارد.

موارد یاد شده تنها دو مورد از دهها مورد کلاهبرداری سکه های تقلبی در سالجاری است که توسط ماموران نیروی انتظامی کشف شده است که این امر زنگ خطر را در این زمینه به صدا درمی آورد.

به هر روی سراب سکه های تقلبی که بسیاری را شیفته خود کرده تاکنون نتیجه ای جز خسران و تباهی مالباختگان نداشته است؛ مالباختگانی که بعد از فریب خوردن به این می اندیشند که چه ساده در سراب سکه های تقلبی پولهای خود را به باد داده اند.