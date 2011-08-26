آخرین مهلت دریافت آثار "نخستین جشنواره ملی عکس ایران" اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که تنها یک هفته به آخرین مهلت دریافت آثار برای شرکت در "نخستین جشنواره ملی عکس ایران" باقی است بیش از 500 قطعه عکس از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره واصل گشته است.



در پی اعلام امور اجرایی جشنواره، نظر به برگزاری جلسه انتخاب و داوری آثار توسط پنج عکاس و کارشناس نامی کشور در زمینه عکاسی طبیعت در روز هجدهم شهریور ماه ، آخرین مهلت دریالفت آثار 12 شهریور ماه خواهد بود و تمدید نخواهد شد، لذا از علاقه مندان درخواست شده نسبت به ارسال آثار خود عجله کنند.



بر اساس این گزارش فراخوان جشنواره بر روی پایگاه اینترنتی www.cinemajavanan.ir قراردارد. علاقه مندان می توانند نسبت به دریافت فرم تقاضای شرکت و لیبل پشت عکس از این طریق اقدام و یا به دفاتر شصت گانه انجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور مراجعه نمایند و آثار خود را به نشانی دبیرخانه جشنواره واقع در : تهران – میدان ونک – خیابان گاندی جنوبی – خیابان نوزدهم – پلاک 20 ارسال نمایند.



این جشنواره به هر عکس راه یافته به نمایشگاه، مبلغ پانصدهزار ریال به عنوان حق تألیف پرداخت می‌نماید و به نفرات اول تا پنجم و همچنین برترین استعداد جوان در مجموع هشتاد میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد کرد.