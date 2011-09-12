سعید عبدولی به مدال طلای جهان دست یافت/ افتخار تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تنها نماینده باقی مانده ایران در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان که در استانبول ترکیه برگزار می شود، پس از پشت سرگذاشتن حریفانش به دیدار فینال این دوره از رقابتها راه یافت و ساعت 23:30 دقیقه امشب به وقت تهران برای کسب مدال طلا به مصاف کشتی گیری از گرجستان رفت.

سعید عبدولی در این مبارزه موفق شد در دو تایم با نتایج یک بر صفر و 2 بر صفر حریف خود را شکست دهد و به عنوان قهرمانی و مدال طلای این دوره از رقابتها دست یافت. عبدولی با صعود به جمع چهار کشتی گیر برتر سهمیه حضور در المپیک لندن را کسب کرده بود.

تنها شانس مدال ایران در روز اول مسابقه‌ها سعید عبدولی بود چرا که محسن حاجی پور و قاسم رضایی فرنگی کاران اوزان 55 و 96 کیلوگرم کشورمان با قرعه رژیم اشغالگر قدس برخورد کرده بودند.

رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک لندن 2012 روزهای 21 تا 23 شهریور ماه در سالن سینان اردم ترکیه برگزار می شود. نفرات اول تا پنجم اوزان هفتگانه در هر وزن 6 نفر سهمیه حضور در المپیک لندن را کسب می کنند.