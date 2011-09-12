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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۲۳:۵۶

کشتی فرنگی جهان - ترکیه/

سعید عبدولی به مدال طلای جهان دست یافت/ افتخار تکمیل شد

سعید عبدولی به مدال طلای جهان دست یافت/ افتخار تکمیل شد

فرنگی کار وزن 66 کیلوگرم کشورمان که با شکست حریفانی از لهستان، آلمان، و قزاقستان توانسته بود سهمیه المپیک 2012 لندن را کسب کند پس از صعود به فینال رقابتهای جهانی برابر کشتی گیر گرجستانی به پیروزی رسید و با کسب مدال طلا افتخاراتش را تکمیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تنها نماینده باقی مانده ایران در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان که در استانبول ترکیه برگزار می شود، پس از پشت سرگذاشتن حریفانش به دیدار فینال این دوره از رقابتها راه یافت و ساعت 23:30 دقیقه امشب به وقت تهران برای کسب مدال طلا به مصاف کشتی گیری از گرجستان رفت.

سعید عبدولی در این مبارزه موفق شد در دو تایم با نتایج یک بر صفر و 2 بر صفر حریف خود را شکست دهد و به عنوان قهرمانی و مدال طلای این دوره از رقابتها دست یافت. عبدولی با صعود به جمع چهار کشتی گیر برتر سهمیه حضور در المپیک لندن را کسب کرده بود.

تنها شانس مدال ایران در روز اول مسابقه‌ها سعید عبدولی بود چرا که محسن حاجی پور و قاسم رضایی فرنگی کاران اوزان 55 و 96 کیلوگرم کشورمان با قرعه رژیم اشغالگر قدس برخورد کرده بودند.

رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک لندن 2012 روزهای 21 تا 23 شهریور ماه در سالن سینان اردم ترکیه برگزار می شود. نفرات اول تا پنجم اوزان هفتگانه در هر وزن 6 نفر سهمیه حضور در المپیک لندن را کسب می کنند.

کد مطلب 1406274

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