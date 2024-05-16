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۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۰:۴۳

پنجره مهر؛

روند پیشرفت بیمارستان میناب در دولت سیزدهم

روند پیشرفت بیمارستان میناب در دولت سیزدهم

بندرعباس- فرآیند احداث بیمارستان میناب در دولت سیزدهم سرعت گرفته و روز به روز به بهره‌برداری نزدیک تر می‌شود.

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به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۷ طرح و پروژه بیمارستانی یا آغاز شده یا تکمیل آن با جدیت دنبال شده که از این تعداد ۳ پروژه به اتمام رسیده و سایر بیمارستان‌ها نیز پیشرفت خوبی دارند.


کد مطلب 6108575

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    نظرات

    • عباس IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      0 0
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      امیدوارم که کمیت به کیفیت برتری نداشته باشد. و مانند جاده سمت همین بیمارستان تازه ساز ، چندین بار متوالی آسفالت شده و هزینه اما توفیق بهبودی در عمل برای شهروندان نداشته است. در زمان انجام کار هم آنقدر مغرور هستند که انگار اولین بار هست که تعمیرات انجام میشود.
    • دلسوخته IR ۰۴:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
      1 0
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      الحمدلله ،در هفته گذشته چند خبر خوب رو در شهر میناب شاهد بودم ،شروع شن ریزی و آسفالت فرهنگ شهر ،بهبود کیفیت آب آشامیدنی و شروع طرح گازرسانی به شهر میناب ،درخواست های چندین ساله مردم متین هستند اینها واقعا دست مریزاد دولت عمل گرا

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