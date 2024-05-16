روند پیشرفت بیمارستان میناب در دولت سیزدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۷ طرح و پروژه بیمارستانی یا آغاز شده یا تکمیل آن با جدیت دنبال شده که از این تعداد ۳ پروژه به اتمام رسیده و سایر بیمارستانها نیز پیشرفت خوبی دارند.
بندرعباس- فرآیند احداث بیمارستان میناب در دولت سیزدهم سرعت گرفته و روز به روز به بهرهبرداری نزدیک تر میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۷ طرح و پروژه بیمارستانی یا آغاز شده یا تکمیل آن با جدیت دنبال شده که از این تعداد ۳ پروژه به اتمام رسیده و سایر بیمارستانها نیز پیشرفت خوبی دارند.
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