روند پیشرفت بیمارستان میناب در دولت سیزدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۷ طرح و پروژه بیمارستانی یا آغاز شده یا تکمیل آن با جدیت دنبال شده که از این تعداد ۳ پروژه به اتمام رسیده و سایر بیمارستان‌ها نیز پیشرفت خوبی دارند.



