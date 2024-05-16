کشف کالای قاچاق در اندیمشک/‏ ۳ نفر‬ دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حجت الله سفید پوست اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران ایستگاه ایست و بازرسی پل زال با اشراف اطلاعاتی پس ازکنترل محورهای مواصلاتی یک دستگاه آریسان و ۲ دستگاه خودروی سواری شوتی حامل بار قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی ۲۷ دستگاه تلویزیون ۵۵ اینچ و ۳۲ اینچ همچنین تعداد زیادی لوازم آشپزخانه که فاقد هرگونه مجوز گمرکی بود، کشف و ضبط شد.

جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش بار توقیفی را ۲۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: در این ارتباط سه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.