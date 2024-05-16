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۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۰۶

جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان خبر داد؛

کشف کالای قاچاق در اندیمشک/‏ ۳ نفر‬ دستگیر شدند

کشف کالای قاچاق در اندیمشک/‏ ۳ نفر‬ دستگیر شدند

اندیمشک- جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان از توقیف یک دستگاه خودروی آریسان و ۲ دستگاه خودروی سواری (شوتی) حامل کالای قاچاق در شهرستان اندیمشک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حجت الله سفید پوست اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران ایستگاه ایست و بازرسی پل زال با اشراف اطلاعاتی پس ازکنترل محورهای مواصلاتی یک دستگاه آریسان و ۲ دستگاه خودروی سواری شوتی حامل بار قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی ۲۷ دستگاه تلویزیون ۵۵ اینچ و ۳۲ اینچ همچنین تعداد زیادی لوازم آشپزخانه که فاقد هرگونه مجوز گمرکی بود، کشف و ضبط شد.

جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش بار توقیفی را ۲۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: در این ارتباط سه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

کد مطلب 6108593

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      16 0
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      کارشاخی کردین نون یه جوونو بریدن بدبختش کردین اگه مجبور نباشه خو نمیاد شوتی بره دنبال دو لقمه نونه پس بره دزدی کنه...
    • IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      7 0
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      کار مسخره ای کردین بجا اینکه مشکل بیکاری رو حل کنن نون چندین نفر رو هم میبرن .دار وندار این بدبختارو فوت کردن هوا .
    • IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      1 6
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      واقعا احسنت بر شما دلاوران

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