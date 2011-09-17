بهرام افشارزاده، دبیرکل کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کشتی فرنگی ایران در رقابتهای قهرمانی جهان با کسب دو مدال طلا و یک برنز و سومی جهان در ترکیه نتیجه خوبی را کسب کرد.
وی با تبریک این موفقیت به مسئولان فدراسیون کشتی، محمد بنا سرمربی تیم ملی و فرنگی کاران ادامه داد: دو تن از کشتی گیران پرامید ما به دلیل دفاع از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مقابل حریفانی از رژیم صهیونیستی حاضر نشدند و با این شرایط تیم ما با پنج کشتی گیر به مقام سوم جهان رسید و از نظر مدالی نیز قهرمان این مسابقات شد.
افشارزاده تصریح کرد: برنامه وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک حمایت ویژه از رشتههای المپیکی است و در این راه برنامهریزی لازم انجام شده است. ما از رشتههای که موفق به کسب سهمیه این رقابتها شدهاند و امید برای کسب مدال دارند حمایت ویژهای می کنیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین کمیته المپیک پرداخت حقوق ویژه برای مربیان رشتههای مدالآور در رقابتهای المپیک در نظر گرفته است تا آنها با فراغ بال بیشتری به آماده سازی تیمهای خود بپردازند.
تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در پایان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان که در استانبول ترکیه برگزار شد، عنوان سوم جهان را پس از تیمهای روسیه و ترکیه به خود اختصاص داد.
نظر شما