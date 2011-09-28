به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا که در تهران جریان دارد، روز سه شنبه برای تعیین رده‎بندی تیم‎های نهم تا شانزدهم چهار دیدار برگزار شد که طی آن تیم‎ قزاقستان مقابل قطر به برتری دست یافت، اندونزی مغلوب تایلند شد، دیدار دو تیم چین‎تایپه و ازبکستان با برتری تایوانی‎ها به پایان رسید ضمن اینکه افغانستان در مصاف با ترکمنستان متحمل شکست شد.

چهارشنبه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی مسبقات والیبال قهرمانی مردان آسیا نیز برگزار شد که طی آن تیم ملی ایران در دیداری کاملا یکطرفه برابر سریلانکا به برتری دست یافت. کره‎جنوبی در دیداری که تا 5 گیم ادامه داشت موفق شد ژاپن را شکست دهد. پاکستان با وجود پیروزی در یک گیم دیدار برابر استرالیا در نهایت مغلوب این تیم شد و در نهایت اینکه چین هم نتیجه دیدار برابر هند را به سود خود تمام کرد. نتیجه دیدارهای برگزار شده در روز هفتم مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا به شرح زیر است:

مرحله یک چهارم نهایی

* ایران 3 - سریلانکا صفر

* کره جنوبی 3 - ژاپن 2

* استرالیا 3 - پاکستان یک

* هند صفر- چین 3

تعیین رده‎بندی تیم‏های نهم تا دوازدهم

* قزاقستان 3 - قطر 2

* اندونزی صفر - تایلند 3

تعیین رده‎بندی تیم‏های سیزدهم تا شانزدهم

* چین تایپه 3 - ازبکستان صفر

* افغانستان یک - ترکمنستان 3

با توجه به نتایج به دست آمده، امروز چهارشنبه دیدارهای مرحله نیمه نهایی با حضور تیم‎های ایران، کره‎جنوبی، استرالیا و چین برگزار می‌شود. در این مرحله از رقابت‎ها تیم ملی ایران به مصاف کره‎جنوبی می‎رود. دو سال پیش و در مسابقات 2009 قهرمانی آسیا (مانیل فیلیپین) نیز تیم ملی ایران در مرحله نیمه نهایی با کره‎جنوبی مواجه شد و با شکست دادن این تیم برای نخستین بار به دیدار نهایی صعود کرد. هدایت کره‎جنوبی بر عهده "پارک کی وون" است که پیش از این سرمربی تیم ملی والیبال ایران بود.

دیدار استرالیا و چین در این مرحله نیز تکراری است. این دو تیم در مرحله دوم این دوره از مسابقات نیز مقابل هم قرار گرفتند. در آن بازی استرالیا با نتیجه 3 بر یک به پیروزی دست یافت.

امروز همچنین علاوه بر دیدارهای تعیین کننده مقام‎های پنجم تا هشتم، دیدارهای نهایی برای تعیین رده‎های نهم تا شانزدهم نیز برگزار خواهد شد. برنامه دیدارهای امروز به شرح زیر است:

مرحله نیمه نهایی

* استرالیا - چین

* ایران - کره‎جنوبی

رده‎بندی تیم‎های پنجم تا هشتم

* سریلانکا - ژاپن

* پاکستان - هند

رده‎بندی تیم‎های نهم و دهم

* قزاقستان - تایلند

رده‎بندی تیم‎های یازدهم و دوازدهم

* قطر - اندونزی

رده بندی تیم های سیزدهم و چهاردهم

* چین تایپه - ترکمنستان

رده بندی تیم های پانزدهم و شانزدهم

* افغانستان - ازبکستان

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا روز پنج شنبه با معرفی تیم قهرمان به پایان می‎رسد.