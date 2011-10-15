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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۸

خسروپناه با مهر عنوان کرد:

بومی‌سازی فلسفه اسلامی توسط ابن سینا/ برکات حکمت بوعلی در غرب

بومی‌سازی فلسفه اسلامی توسط ابن سینا/ برکات حکمت بوعلی در غرب

رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با اشاره به اینکه بوعلی از فیلسوفان یونان تقلید نکرد بلکه خود مسائل فلسفی را بومی سازی کرده، ‌گفت:‌ رویکرد جدید غرب در پیوند عقل و شهود از برکات حکمت بوعلی سینا بوده است .

حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسرو پناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در مورد ویژگیهای بارز فلسفه ابن سینا به خبرنگار مهر گفت: مهمترین ویژگی که حکمت بوعلی دارد این است که اولا عقلی و استدلالی است یعنی زائیده استدلال و برهان عقلی است.

وی گفت:‌ نکته دیگر اینکه حکمت بوعلی هماهنگ با شریعت است یعنی حکمت بوعلی تعارضی با شریعت ندارد و نشان داده در این حکمت مشایی، بین عقل و شرع هماهنگی و رابطه‎ای وجود دارد که اینها با هم سازگارند.

خسروپناه افزود: از دیگر ویژگیهای فلسفه بوعلی مقلد نبودن از فلسفه یونان است یعنی از فیلسوفان یونان تقلید نکرده گرچه از آن فلسفه بهره‎ای برده ولی خود مسائل فلسفی را بومی سازی کرده و به دستاوردهای جدید رسیده و متناسب با نیازهای جامعه فلسفه خودش را شکل داده است. لذا این امتیازی است که به معنای دقیق کلمه حکیم بوده است.

خسرو پناه درمورد نقش و تأثیر فلسفه ابن سینا بر فلسفه اسلامی هم گفت: اصلا فلسفه ابن سینا فلسفه اسلامی است یک چیز جدا از هم نیست. اما فیلسوفان مسلمان با ابداع فلسفه اسلامی که با کندی شروع می‎شود و فارابی آن را نظام مند کرد و بوعلی آن را توسعه داد و بوسیله شیخ اشراق و ملاصدرا تکامل پیدا کرد الان هم زمینه تکامل بیشتر را دارد می‎شود گفت حکمت بوعلی نقشی از فراینداسلامی سازی فلسفه است. 

کد مطلب 1432971

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