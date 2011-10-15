مدیرکل جدید بهزیستی هرمزگان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع عبدالله بازیار مدیرکل سابق بهزیستی هرمزگان و معارفه جاسم محمدی مدیرکل جدید بهزیستی هرمزگان عصر شنبه با حضور علی محمد زنگانه معاون امور اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، گل محمد بامری معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان و جمعی از کارکنان و فعالان اداره کل بهزیستی هرمزگان در بندرعباس برگزار شد.

علی محمد زنگانه در این مراسم با بیان اینکه مسئولیت امانتی الهی است، عنوان کرد: مسئولیت یعنی مورد سئوال قرار گرفتن و مسئولان باید همواره پاسخگو باشند و مسئولیت را فرصتی برای خدمتگذاری بدانند.

وی با اشاره به نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر، تصریح کرد: امیرالمومنین (ع) در این نامه بر ضرورت پاسخگو بودن مسئولان، دوری از منت گذاری و خودپسندی و رسیدگی به مناطق محروم تاکید کرده اند و دستور کار بهتری از این نامه برای مدیران وجود ندارد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در ادامه به استعفای بازیار مدیرکل سابق بهزیستی هرمزگان اشاره کرد و افزود: آقای بازیار شش ماه پیش به علت تکلیف سیاسی که بر دوش ایشان گذاشته بود از سمت خود استعفا دادند و طی سه ماه اخیر نیز با وجود بازنشستگی تا زمان انتخاب مدیرکل جدید صبر کردند و به کار خود ادامه دادند.

زنگانه ادامه داد: آقای محمدی هم فرد پرتلاشی هستند و برنامه های خوبی را برای پیشرفت بهزیستی هرمزگان ارائه داده اند و سازمان بهزیستی نیز از او حمایت خواهد کرد.

وی اظهار داشت: سازمان بهزیستی اعتبارات خوبی را برای استانهایی همچون هرمزگان در نظر گرفته و برنامه های این استان از طرف سازمان بهزیستی مورد حمایت مال و معنوی قرار خواهد گرفت.