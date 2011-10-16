به گزارش خبرنگار مهر، این فوتسالیست خوب و توانمند ناشنوای قمی سعید خلیلی است که همراه با تیم ملی فوتسال ناشنوایان در دیدارهایی تدارکاتی در راه حضوری قوی در مسابقات جهانی ناشنوایان در مصاف با تیم‌های فوتسال گیتی پسند و شهرداری اصفهان می‌رود.



چهارمین اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان برای حضور در مسابقات جهانی سوئد از روز گذشته با حضور 15 بازیکن کشور آغاز شده، ضمن اینکه قرار است تیم ملی کشورمان در دیدارهایی تدارکاتی روز چهارشنبه بیست و هفتم مهرماه، به مصاف تیم گیتی پسند برود و پنجشنبه، بیست و هشتم مهرماه نیز با تیم فوتسال شهرداری اصفهان دیدار می‌کند.



سعید خلیلی فوتسالیست ناشنوای قمی در ادامه روند موفقیت‌های ورزشکاران ناشنوای قمی در رشته‌های مختلف ورزشی در سال جاری تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان مدافع عنوان نایب قهرمانی آسیا را در مسابقات جهانی همراهی می کند.



تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشور با حضور نفرات دعوت شده به اردوی آماده سازی این تیم خود را به شکلی جدی و مصمم برای شرکت در مسابقات فوتسال قهرمانی جهان آماده می کند که در این بین سعید خلیلی فوتسالیست ناشنوای قمی نیز حضور دارد.



این در حالی است که تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان سومین مرحله اردوی آماده سازی خود را به مدت 10 روز برگزار کرد و خلیلی به عنوان یکی از امیدهای تیم ملی در کنار سایر نفرات زیر نظر کادر فنی در تمرینات آماده سازی تیم ملی ناشنوایان حضور یافت.



این مرحله از اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان برای کسب آمادگی لازم به منظور حضور در مسابقات جهانی در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد و ملی پوشان زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را به صورت منظم برگزار کردند.



کادر فنی تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان تدارکات وسیعی برای این تیم به منظور حضور موفق در مسابقات جهانی در نظر گرفته‌اند تیم ملی فوتسال ناشنوایان برای حضور در مسابقات جهانی سوئد به آمادگی کامل و صد در صد برسد.



این در حالی است که تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان با نایب قهرمانی در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کرده است و برای حضور قوی در این دوره از رقابت های جهانی آماده می شود.



مروری بر زمان و میزبان برگزاری مسابقات فوتسال جهانی ناشنوایان بیانگر این است که میزبان رقابت های فوتسال قهرمانی ناشنوایان جهان، کشور سوئد است و این رقابت ها اواخر آبان ماه امسال به میزبانی سوئد برگزار خواهد شد.



تیم ملی فوتسال ناشنوایان پیش از این نیز در دیداری تدارکاتی مقابل تیم فوتسال پرسپولیس تهران و همچنین مقاومت البرز از تیم های حاضر در لیگ دسته اول فوتسال کشور به میدان رفته است تا خود را برای مسابقات جهانی سوئد آماده کند.