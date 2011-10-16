محمدمهدی فلاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در کشور 11 ایستگاه معرف نمایشی وجود دارد که استان همدان در راه‌اندازی این ایستگاه یکی از پیشتازان است.

فلاحیان افزود: این ایستگاه تحقیقاتی با هدف اندازه‌گیری آب، میزان فرسایش خاک و رسوبات حمل شده توسط آب، نوع پوشش گیاهی و میزان نفوذپذیری خاک و میزان تأثیرگذاری عملیات آبخیزداری در منطقه راه اندازی شده است.

مسئول اداره ارزیابی معاونت آبخیزداری استان همدان با اشاره به اینکه این ایستگاه در منطقه گنبد همدان راه‌اندازی شده است، افزود: وجود آمار و اطلاعات دقیق در اجرای برنامه‌ها و ثبت دقیق آمار در برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلندمدت ضروری است.

وی مساحت کل این ایستگاه را 445 هکتار ذکر و عنوان کرد: این ایستگاه دارای ساختمان آزمایشگاه، سایت رایانه، سایت هواشناسی و هیدرومتری و ایستگاه پین و پلات است که سالیانه مورد بازدید تعداد زیادی از اساتید و دانشجویان قرار می‌گیرد.

فلاحیان افزود: تاکنون 11 پایان نامه دکترا و کارشناسی ارشد در رشته‌های مختلف و با موضوعات گوناگون از اهداف و فعالیت‌های این ایستگاه استخراج شده است.

مسئول اداره ارزیابی معاونت آبخیزداری استان همدان افزود: استان‌های گلستان، خراسان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، سنندج، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، شهرکرد و اصفهان دارای ایستگاه معرف نمایشی مشابه هستند.