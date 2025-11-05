به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی صبح چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل هواشناسی استان همدان با اشاره به نقش حیاتی این دستگاه اظهار کرد: امروزه اهمیت هواشناسی از مرز تولید داده فراتر رفته و باید نتایج آن در خدمت برنامه‌ریزی علمی و کاهش مخاطرات طبیعی قرار گیرد.

وی افزود: در شرایط کنونی، هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه‌های آب، زمین، کشاورزی و حتی امنیت، بدون اتکا به داده‌های دقیق هواشناسی ناقص خواهد بود و این نهاد باید نقش کلیدی خود را در مدیریت کلان ایفا کند.

رضایی با اعلام اینکه در استان همدان ۱۰۴ ایستگاه رصدی فعال است، گفت: از این تعداد حدود ۶۶ ایستگاه همچنان به صورت سنتی فعالیت می‌کند و لازم است طی برنامه کوتاه‌مدت با حمایت استانداری و سازمان مرکزی، به تجهیزات خودکار و هوشمند مجهز شوند.

وی توسعه شبکه دیدبانی و استانداردسازی ایستگاه‌ها را از اولویت‌های نخست خود دانست و افزود: برای دستیابی به داده‌های دقیق، باید سرمایه‌گذاری بیشتری در تجهیزات و فناوری‌های نوین انجام شود تا استان همدان هم‌گام با استانداردهای جهانی حرکت کند.

مدیرکل هواشناسی استان همدان گفت: در کنار توسعه فنی، سرمایه انسانی بزرگترین دارایی ماست و توجه به انگیزه، آموزش و توانمندسازی کارکنان از رویکردهای اصلی برنامه مدیریتی جدید خواهد بود.

رضایی تأکید کرد: محور سوم برنامه تحولی هواشناسی همدان، توسعه ارتباطات کاربردی با دستگاه‌های اجرایی استان است تا محصولات و داده‌های هواشناسی به زبان تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی اجرایی دربیایند و در سیاست‌های شهری، کشاورزی و عمرانی به کار گرفته شوند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های حسین عابد، مدیرکل سابق، خاطرنشان کرد: با تداوم مسیر همدلی و پشتیبانی مدیران ارشد استان، مجموعه هواشناسی همدان می‌تواند الگویی برای تبدیل داده به تصمیم علمی در کشور باشد.