  1. استانها
  2. همدان
۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

۱۰۴ ایستگاه فعال در استان داریم؛ ۶۶ ایستگاه هنوز سنتی‌اند

۱۰۴ ایستگاه فعال در استان داریم؛ ۶۶ ایستگاه هنوز سنتی‌اند

همدان- مدیرکل هواشناسی استان همدان گفت: این استان با برخورداری از ۱۰۴ ایستگاه فعال، هنوز ۶۶ ایستگاه سنتی دارد که باید طی برنامه جدید با حمایت مسئولان، نوسازی و خودکارسازی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی صبح چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل هواشناسی استان همدان با اشاره به نقش حیاتی این دستگاه اظهار کرد: امروزه اهمیت هواشناسی از مرز تولید داده فراتر رفته و باید نتایج آن در خدمت برنامه‌ریزی علمی و کاهش مخاطرات طبیعی قرار گیرد.

وی افزود: در شرایط کنونی، هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه‌های آب، زمین، کشاورزی و حتی امنیت، بدون اتکا به داده‌های دقیق هواشناسی ناقص خواهد بود و این نهاد باید نقش کلیدی خود را در مدیریت کلان ایفا کند.

رضایی با اعلام اینکه در استان همدان ۱۰۴ ایستگاه رصدی فعال است، گفت: از این تعداد حدود ۶۶ ایستگاه همچنان به صورت سنتی فعالیت می‌کند و لازم است طی برنامه کوتاه‌مدت با حمایت استانداری و سازمان مرکزی، به تجهیزات خودکار و هوشمند مجهز شوند.

وی توسعه شبکه دیدبانی و استانداردسازی ایستگاه‌ها را از اولویت‌های نخست خود دانست و افزود: برای دستیابی به داده‌های دقیق، باید سرمایه‌گذاری بیشتری در تجهیزات و فناوری‌های نوین انجام شود تا استان همدان هم‌گام با استانداردهای جهانی حرکت کند.

مدیرکل هواشناسی استان همدان گفت: در کنار توسعه فنی، سرمایه انسانی بزرگترین دارایی ماست و توجه به انگیزه، آموزش و توانمندسازی کارکنان از رویکردهای اصلی برنامه مدیریتی جدید خواهد بود.

رضایی تأکید کرد: محور سوم برنامه تحولی هواشناسی همدان، توسعه ارتباطات کاربردی با دستگاه‌های اجرایی استان است تا محصولات و داده‌های هواشناسی به زبان تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی اجرایی دربیایند و در سیاست‌های شهری، کشاورزی و عمرانی به کار گرفته شوند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های حسین عابد، مدیرکل سابق، خاطرنشان کرد: با تداوم مسیر همدلی و پشتیبانی مدیران ارشد استان، مجموعه هواشناسی همدان می‌تواند الگویی برای تبدیل داده به تصمیم علمی در کشور باشد.

کد مطلب 6645905

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها