دو سوم مدارس هرمزگان دارای انجمن اولیا و مربیان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی ظهر یکشنبه در آیین نواختن زنگ اولیا و مربیان در هرمزگان با اشاره به اینکه شعار امسال هفته اولیا و مربیان " تدبر در قرآن، استحکام در خانواده و تعالی در جامعه است" افزود: به واسطه این مهم، وزارت آموزش و پرورش توجه ویژه ای رابه امر آموزش قرآن در مدارس مبذول داشته است.

آخوندی افزود: این مهم مبنای عمل در برنامه های آموزش و پرورش قرار گرفته که در استان هرمزگان نیز توسعه مدارس قرآنی از اهم آن است.

به گفته وی فعالیت 375مدرسه قرآنی در هرمزگان موید این نکته است که به امر آموزش قرآن خصوصا در پایه اول توجه لازم شده است.

مدیر کل آموزش و پرروش استان در ادامه با اشاره به فعالیت انجمن اولیا و مربیان در مدارس استان، بیان کرد: تشکیل دو هزار و 880انجمن اولیا و مربیان در چهار هزار واحد آموزشی یعنی اینکه دو سوم مدارس استان دارای انجمن اولیا و مربیان هستند که می توانند در جهت تحقق اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت در مسیر برنامه های کلان آموزش و پرورش مشارکت کنند.

آخوندی تاکید کرد: قطعا رسالت مدرسه نباید به دوش خانواده و رسالت خانواده هم نباید به دوش مدرسه بیفتد بلکه این دو نهاد باید همسو و هم جهت با هم به حرکت خود ادامه دهند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس در این آیین بیان داشت: نگاهی به سیره ائمه اطهار (ع) بالاخص پیامبر بزرگ اسلام (ص) نشان می دهد توجه به نقش تربیتی در دین اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخورداربوده است.

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی همچنین با تاکید بر اینکه از منظر دین اسلام و قرآن کریم خانواده از بهترین و مهمترین نعمتهای خداوند برای بشر و اثرگذارترین نهاد در تربیت کودکان است، هفته پیوند اولیا و مربیان را نقطه عطفی در توجه افکار جامعه به نقش تربیتی خانواده و مدرسه دانست و بیان داشت: این هفته از یک سو می‌تواند زمینه توجه به مشارکت اولیا در ابعاد مختلف نظام تربیتی و ضرورت بسترسازی لازم را فراهم آورد و از سوی دیگر می‌تواند یادآور این واقعیت باشد که بخش مهمی از شخصیت اجتماعی کودکان و نوجوانان در فضای حاکم بر خانه و مدرسه شکل می‌گیرد.

۲۴ تا۳۰ مهرماه هر سال به‌عنوان هفته پیوند اولیا و مربیان نامگذاری شده و به همین مناسبت برنامه‌های ویژه فرهنگی، آموزشی و هنری با مشارکت اولیا و مربیان در مدارس سراسر استان اجرا می‌شود.