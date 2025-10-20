به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی ظهر دوشنبه در آئین بزرگداشت پیوند اولیا و مربیان در یاسوج اظهار کرد: موفقیت یا عقب‌ماندگی هر جامعه‌ای ریشه در عملکرد و نگرش خانواده‌ها دارد و خواستار افزایش نقش و حضور بانوان در عرصه‌های تصمیم‌گیری و اجتماعی شد.

وی افزود: این نشست از جلسات مهم و تأثیرگذار در مسیر توسعه فرهنگی و آموزشی جامعه است؛ چرا که دو رکن اساسی یعنی آموزش و خانواده را در کنار هم قرار می‌دهد.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی مسیر توسعه کشورها نشان می‌دهد جوامعی که بر آموزش و فرهنگ خانواده‌ها تمرکز کرده‌اند، توانسته‌اند با سرعت بیشتری به پیشرفت برسند بیان کرد: آموزش و خانواده، دو پایه اصلی رشد اجتماعی و انسانی هر جامعه‌اند.

وی با اشاره به وضعیت آموزش کشور اظهار کرد: با وجود دشواری‌ها و محدودیت‌های موجود، خوشبختانه استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر شاخص‌های آموزشی در میان پنج استان برتر کشور قرار دارد. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای معلمان و خانواده‌های این استان در مسیر توسعه آموزشی است.

بهرامی نقش خانواده‌ها را در این موفقیت تعیین‌کننده دانست و ابراز کرد: هرجا که آموزش و پرورش مسیر مثبت و پویایی را طی کرده، خانواده‌ها نقش اصلی را ایفا کرده‌اند. تفاوت میان استان‌ها و شهرهای موفق با دیگر مناطق، در نوع نگاه و فرهنگ خانواده‌ها نسبت به آموزش و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

وی با تاکید بر اینکه اگر امروز با مشکلات اقتصادی و اجتماعی مواجهیم، بخشی از آن به دلیل کم‌توجهی به ظرفیت‌های درونی خودمان است، ابراز کرد: بسیاری از مشکلات با شناخت درست ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از توان مردم قابل حل است. استان ما در شاخص‌های انسانی، اخلاقی، عاطفی و شجاعت سرآمد است، اما نیازمند تقویت برنامه‌ریزی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی هستیم.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت نقش آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش گسترده‌ترین نهاد ارتباطی با مردم است. و در حالی که تعطیلی برخی دستگاه‌ها ممکن است برای جامعه محسوس نباشد، حتی دو روز اختلال در فعالیت مدارس تأثیر زیادی در زندگی مردم دارد که این نشان می‌دهد آموزش و پرورش، مهم‌ترین دستگاه در تعامل با جامعه است و باید خانواده‌ها در کنار آن قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه خانواده‌ها باید در زمینه‌های فرهنگی، تربیتی و آموزشی، مشارکت فعال‌تری داشته باشند و آموزش و پرورش نیز باید زمینه این تعامل را فراهم کند تصریح کرد: موفقیت یا آسیب اجتماعی در جامعه، به طور مستقیم بر زندگی همه ما تأثیر می‌گذارد؛ پس همه در قبال توسعه فرهنگی و تربیتی مسئول هستیم.

بهرامی با اشاره به نقش مؤثر بانوان در جامعه گفت: در بسیاری از عرصه‌ها، هر جا مسئولیت به بانوان سپرده شده، نتیجه موفق‌تر بوده است.

وی با بیان اینکه بانوان در تعهد، دقت و مسئولیت‌پذیری نمونه‌اند، اما متأسفانه سهم آنان در مسئولیت‌های اجرایی و اجتماعی هنوز پایین است گفت: باید شرایطی فراهم شود تا زنان نقش فعال‌تری در مدیریت و تصمیم‌سازی جامعه ایفا کنند.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این‌گونه جلسات و تقویت ارتباط مستمر بین خانواده، مدرسه و جامعه، شاهد ارتقای شاخص‌های فرهنگی و آموزشی در استان و کشور باشیم.

بدون تعامل دوسویه هیچ مدرسه‌ای نمی‌تواند در مسیر موفقیت گام بردارد

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد هم در این آئین گفت: حضور نمایندگان مردم و مدیران دستگاه‌های مختلف در برنامه‌های آموزش و پرورش، نشان از اهتمام و همراهی آنان با نظام تعلیم و تربیت دارد.

ایوب رضایی به اهمیت انجمن اولیا و مربیان اشاره کرد و افزود: هیچ مدرسه‌ای و هیچ دانش‌آموزی بدون تعامل دوسویه میان اولیا و کادر آموزشی نمی‌تواند در مسیر موفقیت گام بردارد. هر جا ارتباط خانواده با مدرسه قوی‌تر بوده، آن مدرسه در آموزش و تربیت دانش‌آموزان نیز موفق‌تر عمل کرده است.

وی با اشاره به تغییر شرایط اجتماعی و گسترش فضای مجازی و فناوری‌های نوین، خاطرنشان کرد: در دنیای امروز، نقش خانواده‌ها در نظارت، همراهی و راهنمایی فرزندان بسیار حیاتی‌تر از گذشته است. باید تلاش کنیم ارتباط خانواده و مدرسه نه‌تنها قطع نشود بلکه تقویت گردد.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه خانواده‌ها باید مطالبه‌گر و پیگیر امور آموزشی و تربیتی فرزندان خود باشند، گفت: لازم است والدین به صورت مستمر و منظم از وضعیت تحصیلی و تربیتی فرزندانشان مطلع باشند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش زمانی می‌تواند در تحقق اهداف خود موفق شود که ارتباط مستمر و متقابل میان خانه و مدرسه برقرار باشد افزود: این فرهنگ باید به تدریج نهادینه شود و محدود به هفته انجمن اولیا و مربیان نباشد.

رضایی ضمن قدردانی از فعالان حوزه انجمن اولیا و مربیان گفت: امید است با استمرار این ارتباط دوسویه، شاهد شکوفایی بیشتر استعدادهای دانش‌آموزان و تحقق اهداف تربیتی در مدارس استان باشیم.