بازار عرضه تخم مرغ در قزوین به شدت کنترل و نظارت می شود

علی اکبر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به افزایش بی رویه قیمت تخم مرغ در دو هفته اخیر و بر اساس تصمیم گرفته شده در ستاد تنظیم بازار، بازرسی اصناف، اقدامات کنترلی و تشدید بازرسی و نظارت بر انبارها و محل‌های نگهداری و عرضه تخم‌مرغ در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه با هرگونه احتکار، عدم عرضه و گرانفروشی نیز برخورد جدی خواهد شد گفت: تمامی واحد های فروشنده تخم مرغ اعم از خرده فروش و کلی فروش موظفند، هنگام فروش کالا ضمن صدور فاکتور، قیمت کالای خود را در محلی مناسب و در معرض دید خریداران نصب کنند.

کبیری یادآورشد: حداکثر قیمت تخم‌مرغ مارک دار بسته ‌بندی شده به ازای هر کیلوگرم برای مصرف‌ کننده ۲۷ هزار و۵۰۰ ریال و تخم ‌مرغ معمولی برای مصرف ‌کننده به ازای هر کیلوگرم ۲۵ هزار ریال تعیین شده است.

این مسئول تصریح کرد: همچنین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغ داری ۲۳ هزار و۵۰۰ ریال است.

کبیری تاکید کرد: بازرسی از محل‌های عرضه تخم ‌مرغ به طور روزانه و هفتگی انجام خواهد شد و با هرگونه تخلف به شدت برخورد می‌شود و به این تخلفات نیز با هماهنگی سازمان‌های بازرگانی و تعزیرات حکومتی با سرعت رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: ضمن برخورد قانونی با مراکز پخش تخم مرغ و واحدهای صنفی مرتبط که هزینه بیشتری از قیمت های اعلام شده از مصرف کننده دریافت کنند، صاحبان واحدهای متخلف علاوه بر جریمه به تعزیرات حکومتی نیز معرفی خواهند شد.

تشکیل 22 پرونده تخلف در قزوین

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان قزوین در ادامه از تشکیل پرونده تخلف برای ۲۲ واحد عرضه کننده تخم مرغ در شهر قزوین خبر داد و یادآورشد: متخلفان یاد شده توسط بازرسان این سازمان جریمه نقدی شده و برای صدور رای به تعزیرات حکومتی استان معرفی خواهند شد.

کبیری بیان کرد: اقدامات ستاد تنظیم بازار برای کاهش قیمت بزودی تاثیر خود را در بازار خواهد داشت و پیش بینی می شود تا چند روز آینده با اقدامات انجام شده قیمت تخم مرغ کاهش یافته و به قیمت متعادلی برسد.

این مسئول اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند موارد را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ ستاد خبری سازمان بازرگانی استان قزوین اعلام کنند تا در اسرع وقت پیگیری و رسیدگی شود.