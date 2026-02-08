پرسپولیس مثل بقیه مدعیان قهرمانی هیچ چیزی برای گفتن ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم لیگ برتر فوتبال کشور در حالی فردا بهر پایان می رسد که پرسپولیس با توجه به شکست تراکتور مقابل فجر سپاسی فرصت صعود به صدر جدول را دارد.

امیرحسین اصلانیان بازیکن پیشین پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد تیم ها معتقد است روند فنی تیم‌های مدعی لیگ برتر کاملاً نگران‌کننده است و عملکرد آنها، مخصوصاً پرسپولیس، فاقد خلاقیت و تاکتیک مناسب است.

فشار روحی و اشتباهات فردی

اصلانیان درباره عملکرد پرسپولیس در دور برگشت رقابت های فصل جاری لیگ برتر گفت: برای دور برگشت نمی‌توانم نمره قبولی خوبی به عملکرد پرسپولیس بدهم. تنها نکته مثبت این است که رقیبانشان خوب نتیجه نمی‌گیرند. اما من تعجبم از سایر تیم‌هاست که با جذب بازیکن زیاد، چرا عملکرد خوبی ندارند.

او ادامه داد: اشتباهات فردی بازیکنان بالا است و تمرکز تیم‌های قهرمان گرفته شده. بدون حضور هوادار، بازی‌ها کیفیت لازم را ندارد. این روند قابل قبول نیست و حتی برخی مصدومیت‌ها به دلیل فشار روانی و تمرکز بالا رخ می‌دهد.

فوتبال ایران فاقد هیجان و ساختار مناسب است

اصلانیان با انتقاد شدید از وضعیت فنی لیگ افزود: لیگ امسال کاملاً زیان‌دهی فنی دارد. هیچ بازیکنی معرفی نشده و این را در جام جهانی هم خواهیم دید. پرسپولیس هیچ گونه خلاقیت و تاکتیک مناسبی ندارد و تنها با برخی بازیکنان مانند اوستون ارونوف کمی خودنمایی می‌کند.

کارشناس فوتبال ایران با اشاره به اشتباهات ساختاری در تاکتیک تیم‌های مدعی یادآور شد: من فکر می کنم مربیان نیز نمی توانند ذهن بازیکنان خود را آماده کنند و افکار فوتبالیست ایرانی اشباع شده است.

بحران تاکتیک و خلاقیت برای پرسپولیس و استقلال

او درباره سایر تیم‌های مدعی گفت: استقلال هم با یاسر اسانی و منیر الحدادی کمی برجسته شده، اما کلیت فوتبال ما بدون هیجان است. پرسپولیس حتی مقابل ضعیف‌ترین بازیکنان نیز ناکام است و بازیکنان خوب مثل ایگور سرگیف تغذیه نمی‌شوند.

اصلانیان در پایان تاکید کرد: ساختار لیگ و فشار روحی بازیکنان نیاز به اصلاح فوری دارد تا فوتبال ایران بتواند در سطح ملی و باشگاهی نتیجه بگیرد. تیم ها هیچ چیزی برای گفتن ندارند و این اتفاق خیلی بدی برای رشد فوتبال کشور است.