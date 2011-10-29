شهرداری تبریز برای رویارویی با فصل بارندگی آماده می شود

به گزارش خبرگزار ی مهر،‌ علیرضا نوین با اعلام این که با آغاز فصل پاییز و سردی هوا احتمال بارش‌های فصلی و ناگهانی در شهر تبریز وجود دارد، بر لزوم آمادگی و بسیج کلیه امکانات، ماشین‌آلات و نیروهای خدماتی و عملیاتی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تأکید کرد.

وی گفت: به منظور آمادگی هرچه بیشتر برای مقابله با بارندگی‌های ناگهانی و نیز پیشگیری از بروز بحران احتمالی در شهر، تدابیر و دستورات لازم برای آماده‌باش واحدها و اکیپ‌های خدماتی و عملیاتی شهرداری صادر شده است.

نوین به برخی اقدامات و تدابیر متخذه شهرداری اشاره و بیان کرد: ترمیم و لکه‌گیری سریع و به موقع برخی چاله موجود، اجرای سریع طرح نهضت آسفالت، جلوگیری از حفاری‌های غیرضروری، اجرای سریع و به موقع طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و آماده سازی ناوگان و اکیپ‌های عملیاتی و خدماتی سازمان موتوری، معاونت خدمات شهری و آتش‌نشانی از جمله اقدامات انجام گرفته در همین راستا است.

شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود ابراز امیدواری کرد در فصول پاییز و زمستان امسال مشکلی از بابت بارندگی در سطح شهر تبریز وجود نداشته باشد.