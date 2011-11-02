رشد تولید و توسعه صادرات یکی از راههای تحقق جهاد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح هفدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور اظهار داشت: نامگذاری امسال به نام جهاداقتصادی بیانگر نگاه جامع رهبری به مسائل ارزشی است نشان می دهد معظم له مسائل مادی و معنوی را توامان می بینند.

وی افزود: واژه جهاد واژه مقدسی برای پیمودن راه ترقی و رسیدن به قله ارزشها و نیز برطرف کردن موانع موجود است.

شبستری با بیان اینکه اقتصاد سالم نوعی عبادت است به تبیین اهمیت سرمایه گذاری و تولید پرداخت و افزود: یکی از الزامات جهاد اقتصادی که رهبری نیز تصریح کردند این است که باید در برنامه های اقتصادی جهادگونه وارد عمل شوند و اقتضاعات کشور نیز حکم می کند همگان در حوزه اقتصاد مجاهدت کنند تا پیشرفتهای چشمگیری نصیب کشور شود.

آیت الله شبستری تاکید کرد: برای رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی بیش از گذشته احساس می شود که هم دولت و هم بخش خصوصی باید در این زمینه نقش آفرینی کنند.

ارائه تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان، تخفیف در مالیاتها، تلاش برای افزایش بهره وری، تنظیم بازار ارز، ممنوعیت واردات کالاها در کنار تعهد بخش خصوصی به تولید کالاهای مرغوب و با کیفیت و احتمام به موضوع صادرات می تواند زمینه ساز افزایش چشمگیر صادرات غیرنفتی باشد.