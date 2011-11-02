پایگاه اطلاعات جامع کشاورزان بابلسر تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عنایتی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با بیان ارزشمندی ثبت و در اختیار بودن اطلاعات بهره برداران بخش کشاورزی اظهار داشت: کشاورزان با ورود به سامانه و خوداظهاری و دریافت کد رهگیری می توانند در هر فصل و نقطه ای از کشور نیاز خود را رفع کنند.

وی از مزایای پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی را مدیریت دانش و ارتقاء بهره وری کشاورزی و تولید کنندگان عنوان کرد و ادامه داد: دغدغه همه بهره برداران و کشاورزان تنظیم بازار با توجه به نوع محصول تولیدی و ارائه محصول در بازار توسط کشاورزان است.



عنایتی با اشاره به بارندگی های اخیر و خسارت وارده به کشاورزان تصریح کرد: خسارات وارده به دامداران و کشاورزانی که زمین های آنان زیر آب و محصول نابود شده، به ستاد حوادث استان اعلام تا بیمه محصولات پرداخت شود.



وی با توجه به میزان قابل توجه نزولات جوی و فراهم آمدن شرایط مناسب جهت کشت پائیزه دانه های روغنی و گندم اظهار داشت: پیش بینی می شود با آب و هوای مساعد استان، بستر مناسب برای کشت و کار کشاورزان و تولید مناسب را داشته باشیم.



مدیر جهاد کشاورزی بابلسر ادامه داد: با برداشت دانه های روغنی، متولی خرید این محصول در مازندران، سازمان تعاون روستایی بوده و تا کنون حدود 1.5درصد اراضی زیر کشت دانه های روغنی برداشت شده که اولین برداشت استانی بوده است.