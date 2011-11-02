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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۳۱

عنایتی اعلام کرد:

پایگاه اطلاعات جامع کشاورزان بابلسر تدوین می شود

پایگاه اطلاعات جامع کشاورزان بابلسر تدوین می شود

بابلسر - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی بابلسر از تدوین پایگاه اطلاعات جامع کشاورزان شهرستان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عنایتی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با بیان ارزشمندی ثبت و در اختیار بودن اطلاعات بهره برداران بخش کشاورزی اظهار داشت: کشاورزان با ورود به سامانه و خوداظهاری و دریافت کد رهگیری می توانند در هر فصل و نقطه ای از کشور نیاز خود را رفع کنند.

وی از مزایای پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی را مدیریت دانش و ارتقاء بهره وری کشاورزی و تولید کنندگان عنوان کرد و ادامه داد: دغدغه همه بهره برداران و کشاورزان تنظیم بازار با توجه به نوع محصول تولیدی و ارائه محصول در بازار توسط کشاورزان است.
 
عنایتی با اشاره به بارندگی های اخیر و خسارت وارده به کشاورزان تصریح کرد: خسارات وارده به دامداران و کشاورزانی که زمین های آنان زیر آب و محصول نابود شده، به ستاد حوادث استان اعلام تا بیمه محصولات پرداخت شود.
 
وی با توجه به میزان قابل توجه نزولات جوی و فراهم آمدن شرایط مناسب جهت کشت پائیزه دانه های روغنی و گندم اظهار داشت: پیش بینی می شود با آب و هوای مساعد استان، بستر مناسب برای کشت و کار کشاورزان و تولید مناسب را داشته باشیم.
 
مدیر جهاد کشاورزی بابلسر ادامه داد: با برداشت دانه های روغنی، متولی خرید این محصول در مازندران، سازمان تعاون روستایی بوده و تا کنون حدود 1.5درصد اراضی زیر کشت دانه های روغنی برداشت شده که اولین برداشت استانی بوده است.

کد مطلب 1451008

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